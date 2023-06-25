25.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)
25.06.2023
На трассах М-2 и М-4 пока сохраняются ограничения, а в Москве и Подмосковье – режим КТО
24.06.2023
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
24.06.2023
И. о. спикера и лидеры фракций Заксобрания Челябинской области призвали поддержать президента
24.06.2023
В парке имени Гагарина во время движения открылась кабинка колеса обозрения
24.06.2023
В Челябинске в День молодежи открыли новое пространство для творчества
Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)
23.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 24 и 25 июня
21.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня (18+)
20.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)
19.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023