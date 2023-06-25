Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 26 июня.

В 10 часов аппаратное совещание главы Челябинска будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга "Гранада Пресс".

В 12 часов начнется пресс-конференция в «АиФ-Челябинск» на тему «Пьём больше или меньше?» (ул.Российская, 67, 9 этаж).

В 12 часов в ЧелГУ стартует сезон открытых лекториев «Зелёный понедельник». В ботаническом саду пройдут открытые лекции:

Психосоматика: мифы и разоблачения.

«Ловушки для потребителя»: скрытая реклама, мерчендайзинг, цвета и запахи, «войны» брендов.

Россия – государство-цивилизация.

Основные тенденции развития мировой экономики.

В 13 часов медиахолдинг «Гранада-Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную «Расулевским чтениям» 2023. В Троицке 7 и 8 июля пройдет IV Международная ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

В 14 часов Центр управления регионом Челябинской области проведёт пресс-конференцию по кибермошенничеству. Спикеры расскажут о самых актуальных схемах мошенничества и о мерах борьбы с такими преступлениями (Воровского, 46, 2-й этаж, конференц-зал).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 июня - День прощения.

26 июня - День блаженства.

26 июня - День рождения зубной щётки.

26 июня - День спиритизма.

26 июня - День теней на стене.

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

26 июня - Всемирный день производителей холода.

26 июня - День крымскотатарского флага.

26 июня - Международный день в поддержку жертв пыток.

26 июня 1870 года в мюнхенском Королевском придворном театре под управлением дирижера Франца Вюльнера состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия»

26 июня 1940 года в СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы.

26 июня 1941 года советский военный лётчик Николай Гастелло совершил «огненный таран».

26 июня 1945 года в СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза.

26 июня 1954 года в Обнинске запущена первая в мире атомная электростанция.