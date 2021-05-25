Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 мая.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Открытие скейт-парка в Челябинске и развитие популярных спортивных направлений».

В 11 часов состоится тестирование системы видеонаблюдения за ГВЭ и ЕГЭ 2021 на Южном Урале, смонтированной специалистами Ростелекома в рамках контракта с министерством образования и науки Челябинской области (ул. Мира, д. 46, гимназия № 96).

В 15 часов в рамках Дней дизайна в Публичке состоится кинопросмотр документального фильма Ричарда Кеглера «Making Faces: металлические шрифты в XXI веке», который фокусируется на преданности одного человека – канадского художника-графика Джима Риммера – своему делу и передает детали создания металлического шрифта (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

В 13 часов журналистов приглашают в Челябинский зоопарк на встречу к снежному барсу Ермаку. В честь Дня снежного барса юннаты зоопарка подготовили для Ермака праздничную коробку с запаховым обогащением (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 15 часов в рамках Дней дизайна в Публичке состоится круглый стол «Библиотеки как катализаторы изменения городской среды» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

В главном читальном зале Публички откроется выставка победителей и членов жюри международного конкурса шрифтового дизайна «Современная кириллица-2019».Среди отмеченных наградами шрифтов есть и работа нашего земляка, дизайнера Ильи Бажанова (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 мая - День российского предпринимательства.

26 мая - День химика.

26 мая - День снежного барса на Алтае.

26 мая 2021 года - Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

26 мая а народно календаре - Лукерья Комарница.