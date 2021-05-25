Анонсы событий и мероприятий на 26 мая

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В Челябинске в Концертном зале имени Сергея Прокофьева сегодня, 25 мая, прошло вручение специальн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
В Златоусте (Челябинская область) вопрос ответственности за обустройство контейнерных площадок ст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
Стало известно, как двухлетний малыш из Сосновского района (Челябинская область) получил смертель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
Большинство хвойных деревьев, высаженных в кадках на проспекте Ленина (в районе доме №71) в Челяб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021

Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021

Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021

Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021

Алексей Текслер выступил с традиционным обращением

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021

В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
Анонсы
Общество
25.05.2021 19:27

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 мая.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Открытие скейт-парка в Челябинске и развитие популярных спортивных направлений».

В 11 часов состоится тестирование системы видеонаблюдения за ГВЭ и ЕГЭ 2021 на Южном Урале, смонтированной специалистами Ростелекома в рамках контракта с министерством образования и науки Челябинской области (ул. Мира, д. 46, гимназия № 96).

В 15 часов в рамках Дней дизайна в Публичке состоится кинопросмотр документального фильма Ричарда Кеглера «Making Faces: металлические шрифты в XXI веке», который фокусируется на преданности одного человека – канадского художника-графика Джима Риммера – своему делу и передает детали создания металлического шрифта (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

В 13 часов журналистов приглашают в Челябинский зоопарк на встречу к снежному барсу Ермаку. В честь Дня снежного барса юннаты зоопарка подготовили для Ермака праздничную коробку с запаховым обогащением (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 15 часов в рамках Дней дизайна в Публичке состоится круглый стол «Библиотеки как катализаторы изменения городской среды» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

В главном читальном зале Публички откроется выставка победителей и членов жюри международного конкурса шрифтового дизайна «Современная кириллица-2019».Среди отмеченных наградами шрифтов есть и работа нашего земляка, дизайнера Ильи Бажанова (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 мая - День российского предпринимательства.

26 мая - День химика.

26 мая - День снежного барса на Алтае.

26 мая 2021 года - Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

26 мая а народно календаре - Лукерья Комарница.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте Урал Пресс Информ в
В Челябинске в Концертном зале имени Сергея Прокофьева сегодня, 25 мая, прошло вручение специальн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
В Златоусте (Челябинская область) вопрос ответственности за обустройство контейнерных площадок ст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
Стало известно, как двухлетний малыш из Сосновского района (Челябинская область) получил смертель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
Большинство хвойных деревьев, высаженных в кадках на проспекте Ленина (в районе доме №71) в Челяб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.05.2021

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Единственный в Челябинске ч
Культура

Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»

25.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В аномальную жару, которая вот уже какую неделю стоит в городе, челябинцы жалуются на то, что не
Общество

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин

24.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить у
Экономика

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Златоустовская «Динамо-Уралочка» из сезона в сезон бьется за медали чемпионата России по водному
Интервью

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров показал свою любимую развязк
Среда обитания

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске пока не принято окончательное решение по реализации платного парковочного пространст
Экономика

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске

20.05.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 20:02

Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:47

Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:35

Памятнику Александру Второму на Алом Поле Челябинска быть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 19:27

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:42

Алексей Текслер выступил с традиционным обращением

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:17

Журналист «Урал-пресс-информ» стала победителем конкурса Челябинской филармонии в номинации «Лучшее интервью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 18:00

В Чебаркуле гулявшего по пляжу медвежонка забрали у хозяина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:47

Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 17:44

Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:54

Отчим поливал ребенка кипятком: подробности убийства двухлетнего малыша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:41

Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:37

В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:27

Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:17

Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 15:03

В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:38

В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:32

ВТБ запустил образовательный кредит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:27

Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:23

МегаФон поможет Лебединскому ГОКу автоматизировать сложные процессы добычи руды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:22

Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 14:00

В Челябинской области суд потребовал огородить опасное здание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:28

Володин: “Труд осужденных не заменит мигрантов”
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 13:08

Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьнство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:59

Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:57

В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:49

Начались проверки детских оздоровительных лагерей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:47

Челябинская красавица едва не стала Miss Maxim-2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 12:13

СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:57

Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:32

Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:27

В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:22

Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:03

В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:02

Из-за сильной жары большегрузы временно не смогут передвигаться по федеральным трассам Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 11:00

Сотрудники «Таганая» пожурили посетителей, сорвавших лесные цветы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:38

Спрос на пожарных в Челябинской области вырос в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:29

В Челябинске осужденная наркоманка приютила у себя любителей «дури»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:16

Исторический музей готовит к экологическому фестивалю проект «Небо и земля»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 10:09

В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров этого года по вводу жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:59

Реалии 21-го века: Мост в Катав-Ивановском районе прогнил насквозь, люди отрезаны от мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.05.2021 09:46

Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон
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25.05.2021 09:33

В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2021 09:12

Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку
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24.05.2021 21:28

Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы
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24.05.2021 21:03

В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 20:47

В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли мать с сыном и пострадал отец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:39

В трех городах Челябинской области продлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 19:25

Во вторник в Челябинской области – сильная жара, местами грозы и град
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 18:25

ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:40

Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 17:36

Помогите малышу! В селе Тюлюк может погибнуть жеребенок и другие лошади нерадивого хозяина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:56

В Челябинской области установился самый высокий класс пожарной опасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:51

На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:34

Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:33

«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:26

В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 16:12

Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:54

В Чебаркуле на пляж привели медвежонка: дети в восторге, минэкологии заявило в полицию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:51

В правительстве Челябинской области новый вице-губернатор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:49

Жители деревни Казанцево надругались над собутыльником и убили его
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:38

Челябинск посетил Герой России Олег Дуканов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:36

В «Солнечной долине» состоялся фестиваль эндуро-гонок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 15:14

В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:41

День дарения пополнил фонды Исторического музея
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:21

Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:19

Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:18

Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:17

В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:15

Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:14

ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:13

Жительница Саратовской области, опоздавшая на самолет, устроила дебош в аэропорту Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:12

ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:10

Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:41

Осужден организатор борделя на Кировке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:38

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:18

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:00

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 12:28

Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:58

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:45

Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:43

СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:30

В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:29

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:20

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:00

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:51

Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:45

РМК победила в двух номинациях конкурса «Меняющие мир»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:42

Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:29

Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:24

Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:23

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:21

На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:17

Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:33

Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:11

В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 09:02

Челябинск отмечает День славянской письменности и культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 08:28

Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:59

Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:40

В понедельник в Челябинской области сохранится жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:28

В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 21:20

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 20:09

В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 21:27

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:23

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:02

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:29

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:09

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:18

Выходные в Челябинской области будут знойными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:00

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:03

Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 18:37

Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:47

Как выбрать поставщика одежды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:38

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:11

Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:06

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 15:46

Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:52

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:33

Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:16

Челябинские аграрии успешно завершают посевную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:57

Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:56

В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:44

Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:43

Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
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21.05.2021 13:33

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
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21.05.2021 12:50

Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:43

В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено
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21.05.2021 12:42

«Последние звонки» в Челябинске под контролем полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:57

Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
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21.05.2021 11:55

В сад, в ТРК и на прогулку – за прививкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:47

В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:20

КСП едет с ревизией в Еманжелинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:19

В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:46

В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:06

Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:04

В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:02

НМУ сохраняются в четырех городах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:49

Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В Челябинске появились эко-мошенники
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В пятницу в Челябинской области жара и местами дожди
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:25

Челиндбанк провел общее собрание акционеров  
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:08

ВТБ проведет Форум акционеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 07:26

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 00:28

В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 23:03

Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:15

Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:12

Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:11

Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:07

Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:57

Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:04

В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:49

Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:31

«Последний звонок» с Натальей Котовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:07

Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:00

Автозавод «Урал» покажет на выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» новый бескапотный грузовик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:58

Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:31

Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:29

Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:20

Всегда будь готов! Челябинцев от мала до велика торжественно приняли в пионеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:07

В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:59

В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:41

Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:18

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:11

Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:46

Жители Калининского района Челябинска ополчились против Сергея Колесника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:34

В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:33

В Коркино завершен ремонт на поврежденном водоводе, но вода в дома придет не сразу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:09

ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:51

В Челябинске и Магнитогорске продолжают работу «мамы» для подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:50

Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:18

Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:13

Словно попал в фантазию безумца: «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске все страшнее и страшнее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:33

В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:20

В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:56

В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:55

Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:40

Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:32

В четверг Челябинской области жара, местами ночные заморозки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:29

Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных собак
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:22

В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:18

В пяти городах Челябинской области – режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:08

В Челябинской области закрыли трассу М-5 возле поселка Саргазы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 09:11

Аварию на водоводе в Коркино планируется устранить к обеду, а пока организован подвоз воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 08:51

Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 01:34

В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:36

В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:18

Вице-премьер доложил президенту: Новый проект метро в Челябинске практически готов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 21:49

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 20:38

Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:53

«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:34

Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:55

На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:53

Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:35

В Григорьевских садах зацвели яблони
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:21

В отношении челябинца, ударившего ребенка по голове на глазах у его матери, возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:09

В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:03

В Челябинской области посевная преодолела экватор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:54

Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:43

Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:42

Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:38

Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:27

В Челябинске ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:14

В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:52

Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:37

Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:29

В Челябинской области мусор на субботниках собрали, но вывезли далеко не везде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:16

«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:48

В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:44

Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:41

На этой неделе начнут звучать «Последние звонки» для выпускников Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:21

«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:03

Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:00

В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:38

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
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19.05.2021 12:34

Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:10

Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:07

Замминистра МЧС РФ Николай Гречушкин посетил экспозицию автозавода «Урал»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:55

Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:39

В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:38

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:30

Столичные архитекторы пообещали возродить водную станцию на озере Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:17

В Челябинской области мужчина поджег машину тещи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:16

Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:33

В Копейске утонул 13-летний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:08

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:05

Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 23:34

В Челябинской области в ночь на среду – дождь и грозы, днем – без осадков