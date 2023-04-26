Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 апреля.

В 8 часов состоится цифровой старт форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» - утренняя пробежка со знаменитыми спортсменами (ул. Коммуны, 98,стадион «Динамо»).

В 9 и 13 часов школьникам представят кинопремьеру полнометражного документального фильма «Человек труда». В рамках показа состоится «Классная встреча» с участием режиссёра и продюсера фильма Ольги Ажнакиной.

09:00 - театральный корпус Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (Челябинск, Свердловский проспект, 59);

13:00 - киноцентр «Импульс» (Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

В 10 часов продолжит свою работу форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность», который с 2008 года проводится Общественным советом Госкорпорации «Росатом» в важнейших регионах размещения атомного энергопромышленного комплекса России (пр. Ленина, 26А, Гранд Отель Видгоф).

В 10 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер торжественно откроет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов».

С восьми до 16 часов в Магнитогорске пройдет бесплатная утилизация шин. Жители города могут сдать бесплатно отработанные автомобильные покрышки в ООО «Подъёмник» по адресу: Челябинский тракт, д.7.

С 10 до 12 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Получение невостребованных документов в филиале ППК «Роскадастр» по Челябинской области». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4362).

В 15 часов в рамках проекта Общественной палаты Челябинской области «Час с региональным министром» на вопросы южноуральцев будет отвечать министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В 14 часов Единая Россия» проведет международную историческую акцию «Диктант Победы». В этом году основными темами Диктанта станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в него войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу (Челябинск, ул. Солнечная, 5, Детская филармония).

В 15 часов начнется пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции «Вода России»: как государственная инициатива переросла в общественное движение.

В 15 часов стартует конкурс красоты, творчества, спорта и интеллекта «Мистер и Мисс ЮУрГАУ – 2023» (Челябинск, пр. Ленина, 75).

В 16 часов в рамках всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» Центр экологического мониторинга Челябинской области представит Единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха в Челябинской области (г. Челябинск, ул. Калинина, 21).

С 18:00 до 21:00 на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения. Передвижение пешеходов по площади будет ограничено.

В 18 часов 30 минут откроется выставка «Самые красивые немецкие книги». Презентацию 50 самых красивых, признанных лучшими по итогам немецкого национального конкурса The Best German Book Design проведёт Юрий Сурков — книжный дизайнер, член Союза дизайнеров России, академик Академии графического дизайна, член Международной ассоциации AGI (Челябинск, ул. Тимирязева, 26).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 апреля - День 50-процентной вероятности встречи с динозавром.

27 апреля - День работников вахтового метода (День вахтовика).

27 апреля - День Республики Саха (Якутия).

27 апреля - Всемирный день графического дизайна.

27 апреля - День рождения «памперсов».

27 апреля - День святой Зиты - покровительницы официантов, лакеев и домработниц.

27 апреля - Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях.

27 апреля - День российского парламентаризма.

27 апреля - Всемирный день тапира.

27 апреля - День специальных частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и специальных грузов Войск национальной гвардии РФ.