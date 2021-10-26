Анонсы событий и мероприятий на 27 октября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 октября.

Состоится пресс-тур в ковидный госпиталь, родильный дом Областной клинической больницы №2 Челябинска. Медучреждение посетит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов (ул. Гагарина, 18, к. 10).

В 10 часов в Магнитогорске состоится II Всероссийский форум по промышленному туризму.

Программа

С 9 часов 30 минут до 20 часов - работа выставки по промышленному туризму.

В 10 часов – торжественное открытие форума. Принимает участие губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Пленарная сессия «Безопасность и экологичность индустриального туризма. Лучшие практики и перспективы развития».

В 11 часов 15 минут - работа секции «Производственная экскурсия: Безопасность туристов и предприятия».

В 13 часов 30 минут - работа секции «Тренд на экологичное производство. Развитие «зеленых технологий».

С 16 до 18 часов - посещение ПАО «ММК».

С 30 до 22 часов - закрытие первого дня конференции.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию ««ДЕТИДОМА»: осенние каникулы в сети».

В 15 часов в рамках многоотраслевой выставки «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» состоится открытое заседание комитета ЮУТПП по транспорту и логистике «Последние изменения на рынке транспортной логистики» (Челябинск, ледовая Арена «Трактор»).

В 15 часов в формате ВКС состоится открытое заседание комитета ЮУТПП по транспорту и логистике «Последние изменения на рынке транспортной логистики». Регистрация.

В 18 часов 30 минут состоится лекция, посвященная современной противоболевой терапии в онкологии. Спикер – врач-онколог с 26-летним стажем Наталья Бломквист. Организаторы встреч – АНО «Жить дальше» (Челябинская публичная библиотека, Выставочный зал, третий этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия.

27 октября в народном календаре – Параскева Грязнуха, Параскева Пятница.

27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России театральном здании.