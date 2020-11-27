Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28-30 ноября.
28 ноября, суббота
В 13 часов состоится открытие двухдневного Форума о новой медиакультуре «Мёд». Примет участие губернатор Алексей Текслер. Трансляция форума на форуммёд-онлайн.рф (Челябинск, ул. Труда, 153, отель «Малахит»).
29 ноября, воскресенье
В 10 часов начнется второй день Форума о новой медиакультуре «Мёд» (Челябинск, ул. Труда, 153, отель «Малахит»).
30 ноября, понедельник
В 10 часов начнется аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.
Справка.
28 ноября - Всемирный день сострадания.
28 ноября в православном календаре – День памяти преподобного Паисия Величковского.
28 ноября – начало Рождественского поста у восточных христиан.
28 ноября в народном календаре – Гурьев день.
29 ноября – День матери в России (последнее воскресенье ноября).
29 ноября в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Матфея.
29 ноября в народном календаре – Матвеев день.
30 ноября – Всемирный день домашних животных.
30 ноября - Международный день защиты информации.
30 ноября - День памяти всех жертв применения химического оружия.
30 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Никона Радонежского.
30 ноября в католическом календаре – День святого Андрея у западных христиан.
30 ноября в народном календаре – Григорий Зимоуказатель.