Челябинцев оставили без колбасы

Автохам из Челябинска каждый день перекрывает инвалиду-колясочнику въезд в подъезд

Жительница Снежинска потеряла треть миллиона, попав на сайт-клон банка

ВТБ: осенью выручка в театрах Екатеринбурга снизилась на треть к прошлому году

В Миассе пройдет гастрофестиваль европейского уровня

Анонсы событий и мероприятий на 28-30 ноября

Алексей Текслер обсудил с гендиректором «Россети Урал» надежность электроснабжения региона

Заключенные оформят Челябинск к Новому году за 64 миллиона

Закон о домашнем насилии пока не принят, феминистки продолжают протестовать

В субботу у православных начинается Рождественский пост

Анонсы событий и мероприятий на 28-30 ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28-30 ноября.

28 ноября, суббота

В 13 часов состоится открытие двухдневного Форума о новой медиакультуре «Мёд». Примет участие губернатор Алексей Текслер. Трансляция форума на форуммёд-онлайн.рф (Челябинск, ул. Труда, 153, отель «Малахит»).

29 ноября, воскресенье

В 10 часов начнется второй день Форума о новой медиакультуре «Мёд» (Челябинск, ул. Труда, 153, отель «Малахит»).

30 ноября, понедельник

В 10 часов начнется аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

Справка.

28 ноября - Всемирный день сострадания.

28 ноября в православном календаре – День памяти преподобного Паисия Величковского.

28 ноября – начало Рождественского поста у восточных христиан.

28 ноября в народном календаре – Гурьев день.

29 ноября – День матери в России (последнее воскресенье ноября).

29 ноября в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Матфея.

29 ноября в народном календаре – Матвеев день.

30 ноября – Всемирный день домашних животных.

30 ноября - Международный день защиты информации.

30 ноября - День памяти всех жертв применения химического оружия.

30 ноября в православном календаре - День памяти преподобного Никона Радонежского.

30 ноября в католическом календаре – День святого Андрея у западных христиан.

30 ноября в народном календаре – Григорий Зимоуказатель.