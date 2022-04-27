Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.04.2022

Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поступившие доходы бюджета Магнитогорска (Челябинская область) в 21 млрд рублей - самый большой п
27.04.2022

Бюджет Магнитогорска назван максимально эффективным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19 - летняя жительница Троицка (Челябинская область) полтора года вступала в половую связь со шко
27.04.2022

В Троице 19-летнюю девушку уличили в сексуальной связи с подростком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной
27.04.2022

«Альмакогруп» реконструирует аэропорт в Магнитогорске за 5,77 миллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мальчик, покоривший зрителей шоу «Голос» и «Лучше всех», вновь выйдет на сц
27.04.2022

Одним из ведущих Премии «Андрюша-2022» станет девятилетний Мирон Довгань из Челябинска
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей
Анонсы
Общество
27.04.2022 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+).

В 9 часов 30 минут представителям СМИ расскажут о редкой операции, которую провели врачи отделения сосудистой хирургии Челябинской областной клинической больницы пациенту с разорвавшейся аневризмой (ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, четвертый корпус, вход слева под правой аркой Диагностического центра, Клиника хирургии).

В 10 часов на территории строящегося Христорождественского собора в Челябинске в рамках ежегодной акции «Аллеи Славы» будут высажены освященные саженцы дуба. В будущем здесь появится дубовая аллея.

В 10 часов на разворотном кольце «Мехколонна» (Чурилово) будет производится санитарная обработка и дезинфекция пассажирского транспорта частных перевозчиков (маршрутных такси).

В 10 часов команды муниципальных образований региона защитят свои проекты в рамках обучения по созданию и развитию молодежных пространств «Своя атмосфера» от Главного управления молодежной политики Челябинской области (Челябинск, ул. Российская, 110, Центр «Мой Бизнес»).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Итоги работы «Фонда Сколково» в Челябинске».

В 12 часов состоится пресс-тур на ПАО «Агрегат» в городе Сим, где будут продемонстрированы промежуточные результаты работы по двухстороннему соглашению между правительством Челябинской области и ПАО «Агрегат» по улучшению экологической обстановки в городах региона до 2025 года. В программе - демонстрация экологического оборудования предприятия (Сим, ул. Пушкина, д. 1).

В 12 часов состоится онлайн-презентация итогов Второго Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия 2021. Аккредитации на странице анонса в разделе «Пресс-центр TACC».

В 12 часов 30 минут в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоится открытие первой в Челябинской области виртуальной информационной площадки (VR-класса). Это – совместный проект АО «ЧРЗ «Полет» (входит в концерн «Вега» ХК «Росэлектроника») и ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск, ул. Воровского, 64).

В 14 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 14 часов в рамках проекта «Семейный Южный Урал» при поддержке Общественной палаты Челябинской области состоятся межсекторные стратегические сессии по развитию сообществ семей и формированию семейной инфраструктуры в Челябинске (ул. Воровского, д. 36, второй этаж, лофт РДШ).

В 16 часов в Институте лингвистики международных коммуникаций ЮУрГУ состоится вебинар «Разговорный искусственный интеллект». Вебинар будет проводить Петр Мицов, генеральный директор компании Just AI (Санкт-Петербург), основным видом деятельности которой являются научные исследования и разработки в области разговорных AI-решений.

В 18 часов состоится Главная детская Премия Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2022» (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета им. М.И. Глинки).

Программа:

С 17 часов 45 минут до 18 часов - интервью с детьми.

С 18 часов до 18 часов 45 минут - пресс-подходы в фойе первого этажа.

С 19 часов до 21 часа 30 минут – гала-концерт.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи.

28 апреля - Всемирный день охраны труда.

28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).

28 апреля 2022 года - Международный день «Девушки в ИКТ» (отмечается в четвертый четверг апреля).

28 апреля в народном календаре – Пудов день.

28 апреля 1563 года в Москве начала работать первая типография.

28 апреля 1925 года вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».

Автор: Любовь Юрина
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27.04.2022

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27.04.2022

В Троице 19-летнюю девушку уличили в сексуальной связи с подростком
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.04.2022

«Альмакогруп» реконструирует аэропорт в Магнитогорске за 5,77 миллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.04.2022 17:50

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27.04.2022 17:42

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27.04.2022 17:22

В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители

27.04.2022 17:09

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27.04.2022 17:02

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27.04.2022 16:31

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27.04.2022 16:15

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В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

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Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

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26.04.2022 17:43

В Челябинской области усиливают режим охраны мест массового скопления людей

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В апреле 12 челябинских семей-переселенцев справили новоселье

26.04.2022 14:16

Женщины Челябинской области собирают «посылку солдату»

26.04.2022 14:12

Челябинский министр вошла в состав Экспертного совета при комитете Госдумы

26.04.2022 14:08

На набережной Миасса за «Мегаполисом» появились новые «фишки»

26.04.2022 13:41

За сутки заболело ковидом 185 южноуральцев, выздоровело 318, умерло четверо

26.04.2022 13:39

Поисковая экспедиция южноуральских судебных приставов обнаружила останки 17 бойцов Красной Армии

26.04.2022 13:09

Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции

26.04.2022 12:59

Полицейские Каслей посетили многодетную семью беженцев из ДНР

26.04.2022 12:52

Челябинец убил любовницу, которая не отпускала его к жене

26.04.2022 12:35

Выделены дополнительные средства на строительство дорог, в том числе трассы «Москва-Екатеринбург»

26.04.2022 12:33

На улице Свободы в Челябинске при восстановлении тротуара вырубят липы

26.04.2022 12:26

В Челябинске спасли большую поганку, спрятавшуюся под балконом

26.04.2022 12:18

Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров

26.04.2022 11:54

В России появится единый фонд пенсионного и социального страхования

26.04.2022 11:53

Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым

26.04.2022 11:50

В Челябинске военный осужден за нападение на полицейского

26.04.2022 11:49

Полицейские просят южноуральцев не дебоширить в майские праздники

26.04.2022 11:49

УСТЭК объяснили, почему в апреле возникла необходимость отключить горячую воду

26.04.2022 11:19

На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами

26.04.2022 11:15

«Музей танца» Челябинского института культуры станцует… в музее

26.04.2022 10:59

В отношении пьяного стрелка из Златоуста возбуждено уголовное дело

26.04.2022 10:40

Браво, Горбачевский! Аплодисменты юбиляру Златоустовского «Омнибуса»

26.04.2022 10:37

«Динамо-Уралочка» громит соперниц на юниорском первенстве России

26.04.2022 10:21

«Письмо с фронта» - посвящение «Малахита» и Сергея Зыкова Дню Победы

26.04.2022 10:20

Клиенты ВТБ в два раза активнее стали общаться с голосовым ассистентом 

26.04.2022 10:19

Президент подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»

26.04.2022 10:17

Уникальная выставка об уральском чуде – Каслинском литье – откроется в Челябинске

26.04.2022 10:05

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022 09:54

Энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям объект нацпроекта «Образование» в Верхнеуральске

25.04.2022 21:15

Фотограф Антон Сибиль про фотографирование молний

25.04.2022 20:50

Где же взять кредит для развития бизнеса?

25.04.2022 19:08

Текслер: Сегодня работаю в столице

25.04.2022 18:35

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

25.04.2022 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля