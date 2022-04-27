Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+).

В 9 часов 30 минут представителям СМИ расскажут о редкой операции, которую провели врачи отделения сосудистой хирургии Челябинской областной клинической больницы пациенту с разорвавшейся аневризмой (ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, четвертый корпус, вход слева под правой аркой Диагностического центра, Клиника хирургии).

В 10 часов на территории строящегося Христорождественского собора в Челябинске в рамках ежегодной акции «Аллеи Славы» будут высажены освященные саженцы дуба. В будущем здесь появится дубовая аллея.

В 10 часов на разворотном кольце «Мехколонна» (Чурилово) будет производится санитарная обработка и дезинфекция пассажирского транспорта частных перевозчиков (маршрутных такси).

В 10 часов команды муниципальных образований региона защитят свои проекты в рамках обучения по созданию и развитию молодежных пространств «Своя атмосфера» от Главного управления молодежной политики Челябинской области (Челябинск, ул. Российская, 110, Центр «Мой Бизнес»).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Итоги работы «Фонда Сколково» в Челябинске».

В 12 часов состоится пресс-тур на ПАО «Агрегат» в городе Сим, где будут продемонстрированы промежуточные результаты работы по двухстороннему соглашению между правительством Челябинской области и ПАО «Агрегат» по улучшению экологической обстановки в городах региона до 2025 года. В программе - демонстрация экологического оборудования предприятия (Сим, ул. Пушкина, д. 1).

В 12 часов состоится онлайн-презентация итогов Второго Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия 2021. Аккредитации на странице анонса в разделе «Пресс-центр TACC».

В 12 часов 30 минут в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоится открытие первой в Челябинской области виртуальной информационной площадки (VR-класса). Это – совместный проект АО «ЧРЗ «Полет» (входит в концерн «Вега» ХК «Росэлектроника») и ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (Челябинск, ул. Воровского, 64).

В 14 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 14 часов в рамках проекта «Семейный Южный Урал» при поддержке Общественной палаты Челябинской области состоятся межсекторные стратегические сессии по развитию сообществ семей и формированию семейной инфраструктуры в Челябинске (ул. Воровского, д. 36, второй этаж, лофт РДШ).

В 16 часов в Институте лингвистики международных коммуникаций ЮУрГУ состоится вебинар «Разговорный искусственный интеллект». Вебинар будет проводить Петр Мицов, генеральный директор компании Just AI (Санкт-Петербург), основным видом деятельности которой являются научные исследования и разработки в области разговорных AI-решений.

В 18 часов состоится Главная детская Премия Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2022» (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета им. М.И. Глинки).

Программа:

С 17 часов 45 минут до 18 часов - интервью с детьми.

С 18 часов до 18 часов 45 минут - пресс-подходы в фойе первого этажа.

С 19 часов до 21 часа 30 минут – гала-концерт.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи.

28 апреля - Всемирный день охраны труда.

28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности).

28 апреля 2022 года - Международный день «Девушки в ИКТ» (отмечается в четвертый четверг апреля).

28 апреля в народном календаре – Пудов день.

28 апреля 1563 года в Москве начала работать первая типография.

28 апреля 1925 года вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».