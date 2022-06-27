Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+).

В 8 часов 30 минут состоится презентация нового электропоезда ЭП2Д.

Регламент мероприятия:

В 8 часов 30 минут – встреча представителей СМИ на первом этаже железнодорожного вокзала.

В 8 часов 40 минут - съемка электропоезда на первом пути вокзала Челябинск-Главный

В 9 часов 37 минут - поездка до станции Полетаево

В 10 часов пять минут – приезд на станцию Полетаево, демонстрация работы подъемника для маломобильных групп населения.

В 10 часов 10 минут - пресс-подход.

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Что представили челябинские дизайнеры на Московской неделе моды». О поездке в столицу расскажут челябинские дизайнеры, которые принимали в неделе моды непосредственное участие. Помощь в организации поездки оказал Центр «Мой бизнес».

В 15 часов состоится пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «Кировка: история и современность». Встреча возле главного входа Театра оперы и балета (площадь Ярославского, 1). Предварительная запись по телефону краеведческого отдела 264-73-11 (с понедельника по пятницу с девяти до 16 часов) или через личные сообщения на странице Библиотеки Пушкина ВКонтакте.

В 17 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств» состоится мастер-класс «Анатомический рисунок» (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 19 часов в Челябинском театре оперы и балета продолжится Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Екатеринбургский государственный академический театр «Урал Опера Балет» представит одноактные балеты. Фестиваль продлится по первое июля (Челябинск, площадь Ярославского, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 июня - День российского букмекера.

28 июня в народном календаре – День Фита.

28 июня 1919 года подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну.

28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа».