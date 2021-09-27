27.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября
27.09.2021
ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов
27.09.2021
В Копейске по требованию прокуратуры временно закрыли дом для престарелых
27.09.2021
В ЗСО Челябинской области обсудили вопросы повышения транспортной доступности для населения
27.09.2021
На месте сгоревшего леса рядом с Челябинском появились тысячи молодых сосен
27.09.2021
Минобр и «Ростелеком» обеспечат школы Южного Урала современной ИТ-инфраструктурой
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября
24.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
22.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября
21.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021