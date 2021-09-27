Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 сентября.

С 8 до 12 часов в Челябинске будет проходить закрытие сезона выездов мобильного пункта сбора крови. На празднике будет работать мобильный пункт вакцинации (Челябинск, Металлургический район, кинотеатр «Россия»).

Программа:

- развлекательная программа от волонтёров Челябинского медицинского колледжа,

- вручение подарков донорам, сдавшим кровь в этот день,

- поздравительная речь от главного врача Станции,

- традиционное чаепитие с вкусным печеньем.

В 11 часов проректор ЮУрГУ по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Сергей Ваулин расскажет о проекте ракетно-космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, который разрабатывают ученые Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые промышленные технологии и материалы» (Уральский НОЦ). Беседа пройдет в рамках проекта «Большая редакция» (Челябинск, пр. Ленина, 60, Публичная библиотека).

В 14 часов в одном из цехов Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) состоится церемония специального гашения почтовой марки с первым гусеничным трактором предприятия «Сталинец-60» (С-60).

В 14 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие фотовыставки Банка России «Магия театра». Экспозиция представляет собой увеличенные изображения монет, посвященные театру (Челябинск, ул. Труда, 183, холл второго этажа, около входа в экспозицию, посвященную истории Древней Руси).

В 14 часов на территории Чебаркульского танкового гарнизона стартуют открытые межрегиональные военно-поисковые сборы «К поиску готов!». В рамках сборов состоится совещание руководителей с представителями органов власти.

В 17 часов 30 минут в рамках XVI Фестиваля книги и чтения «Челябинск Читающий» состоится прогулка «С именем Пушкина». Рассказ о местах Челябинска, названных в честь А. С. Пушкина. Встреча возле центрального входа театра драмы им. Н. Орлова.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации.

28 сентября – День Деловой книги в России.

28 сентября – День работника атомной промышленности в России.

28 сентября – День генерального директора в России.

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства.

28 сентября по народному календарю – Никита Гусятник.