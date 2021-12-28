Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 декабря.

В 11 часов на территории пожарной части № 110 состоится торжественное вручение новой пожарно-спасательной техники подразделениям областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» (Копейский городской округ, пос. Железнодорожный, ул. Лунная, д. 2).

В 13 часов министерство экологии Челябинской области организуют пресс-тур в приют «Спаси меня». Запланирована обзорная экскурсия, знакомство с обитателями приюта. Кроме того, состоится награждение самых активных участников акции «Новогодние подарки для зверушек». Жители собирали отходы: бумагу, пластик, металл, и сдать на переработку, на вырученные средства фонд приобрел корма и лекарства для своих питомцев (Челябинск, ул. Ферросплавная, 79).

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Главные итоги реализации молодёжной политики в Челябинской области в 2021 году».

ДЛЯ СПРАВКИ

29 декабря – Международный день виолончели.

29 декабря в православном календаре - День памяти пророка Аггея.

29 декабря в народном календаре – Агей Инесей.

29 декабря 2021 года - калмыцкий Новый Год.

29 декабря 1932 года в СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.

29 декабря 1977 года создан отряд специального назначения «Витязь».