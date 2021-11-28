Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (дополняется по мере поступления информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В 10 часов состоится открытие медико-генетического центра. Новая структура позволит проводить диагностику врожденных и наследственных заболеваний, онкологических заболеваний, неонатальный скрининг. В мероприятии примет участие российский учёный-медик, специалист в области детской клинической аллергологии, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова (ул. Блюхера 42А, Челябинская Областная детская Клиническая больница, корпус 4).

В 12 часов – четвертый день Чемпионата России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

С 12 до 16 часов - предварительные бои.

С 17 до 21 часа – открытие соревнований, предварительные бои.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 ноября - Международный день солидарности с палестинским народом.

29 ноября в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Матфея.

29 ноября 2021 года в календаре еврейских праздников – Ханука.

29 ноября в народном календаре – Матвеев день.

29 ноября 1783 года - День буквы Ё – в русскую азбуку введена буква Ё.

29 ноября 1924 года - День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).