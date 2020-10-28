Анонсы событий и мероприятий на 29 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 октября.
В 10 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как нацпроект меняет дороги Челябинской области» с участием министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева.
В 11 часов в режиме видеоконференции состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области.
В 12 часов состоится Форум глав регионов стран ШОС с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В программе Форума выступления глав субъектов стран ШОС, представителей МИД РФ и Минэкономразвития РФ.
ДЛЯ СПРАВКИ
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии.
29 октября - Всемирный день псориаза.
29 октября в народном календаре – Лонгин Сотник.
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