Анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.08.2023

Комсомольский проспект в Челябинске «Арсак» продлит за 148,7 миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В поселке Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) построен первый православный
02.08.2023

В поселке Роза построили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Защитники Челябинского городского бора вечером первого августа побывали на приеме у руководителя
02.08.2023

Руководитель регионального СУ СКР услышал аргументы общественников

Защитники Челябинского городского бора поделились опасениями о его судьбе с Петром Решетниковым
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2023

Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2023

Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2023

В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2023

В Челябинске на несколько дней отключат светофор на перекрестке Гагарина - Агалакова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Фото: Александра Могильникова

Анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 3 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет с  3 по 6 августа 2023 года на стадионе им. Е. Елесиной в Челябинске.  Порядка 800 спортсменов выявят сильнейших в беге на дистанциях от 100 до 10 000 м, беге с препятствиями, эстафетах, прыжках в высоту, длину, с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, метании копья, молота, диска и многоборье.

«Единая Россия» организует выезд в Троицкий муниципальный район на объекты ликвидированных и в процессе ликвидации несанкционированных свалок. Выездные контрольные мероприятия будут проходить в рамках реализации регионального партпроекта «Генеральная уборка 74» с участием Общественного совета проекта, министерства экологии Челябинской области, депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней, глав муниципалитетов и партактива в территориях. 

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В 9 часов в пройдет открытие регионального сосудистого центра в городской клинической больнице №6 Челябинска. Региональный сосудистый центр предназначен для оказания экстренной помощи и лечения пациентов с острым коронарным синдромом, которым требуется применение малоинвазивных методов обследования и лечения (ГКБ№6, Румянцева, 28, хирургический корпус).

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет очную пресс-конференцию, посвященную итогам работы Челябинской таможни в первом полугодии 2023 года (пресс-центр «Гранада-Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж).

В Челябинске пройдут дополнительные консультации по проекту новых Правил землепользовании застройки (ПЗиЗ) в районных администрациях: 

  • Центральный район  с 13 до 14 часов (ул. Коммуны 89, 2 этаж, актовый зал).
  • Советский район с 16 до 17 часов (ул. Орджоникидзе, 27а, 4 этаж, актовый зал).
  • Курчатовский район с 11 до 12 часов (Комсомольский пр., 41, 1 этаж, 16 кабинет, актовый зал).

С 14 до 16 часов Центр общественного здоровья проведет занятие по обучению первой помощи. Цикл обучения состоит из четырех занятий, которые будут проходить по четвергам. На занятии участники узнают: Как обработать рану? Остановить кровотечение? Что делать при острой аллергической реакции? (центр «Мой бизнес», ул. Российская д.110 к1).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 16 часов в парке «Сад Победы» состоится танцевальный марафон для старшего поколения от СШ «Вероника».

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера для старшего поколения (беседка рядом с поляной сказок).

С 16 до 18 часов танцевальный вечер пройдет в  Городском саду им. А. С. Пушкина (площадка у паровоза «Красный коммунар»).

С 17 до 18 часов в сквере у ДК «Станкомаш» на мастер-класс и показательные выступления танцевальных коллективов: зумба, восточные танцы (ул. Тухачевского, 3).

В 18 часов 30 минут в кинотеатре им.Пушкина состоится показ фильма «Красивый мальчик». Пронзительно честный и откровенный портрет семьи, в которой всепоглощающая любовь отца сталкивается с зависимостью сына (ул. Пушкина, 64).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 августа - День арбуза.

3 августа - День поцелуев с зеркалом.

3 августа - День осведомлённости о синдроме «гвоздики».

3 августа 1492 года началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет.

3 августа 1795 года основана Парижская консерватория.

3 августа 1922 года в США при радиотрансляции сделан первый в мире звуковой эффект - хлопанье дверью с помощью двух деревянных брусков.

3 августа 1959 года открылся первый Международный кинофестиваль в Москве.

3 августа 1980 года состоялось торжественное закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.

Автор: Арина Родионова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.08.2023

Росприроднадзор выявил нарушения в работе карьеров «Южуралзолото ГК» и загрязнение рек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В поселке Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) построен первый православный
02.08.2023

В поселке Роза построили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Защитники Челябинского городского бора вечером первого августа побывали на приеме у руководителя
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Челябинская теннисистка завоевала четыре медали Сурдлимпийских игр

01.08.2023 09:28

В Челябинске ограничено движение на улице Цвиллинга

01.08.2023 09:24

Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале «ЭФиР74»

01.08.2023 09:08

В Челябинске закрыли движение автобусов по улице Богдана Хмельницкого

01.08.2023 08:59

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал незаконного сбыта мефедрона

01.08.2023 00:28

Анонсы событий и мероприятий на 1 августа (18+)

31.07.2023 22:37

Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобилей ВАЗ

31.07.2023 22:02

Первый день августа в Челябинской области будет жарким, дождливым и ветреным

31.07.2023 21:56

В Челябинске еще сутки продержится режим «черного неба»

31.07.2023 20:25

Похититель челябинки ранее убил другую женщину и расчленил ее тело

31.07.2023 18:54

Северокорейские вокалисты исполнили на русском языке патриотические песни (ВИДЕО)

31.07.2023 17:23

Штормовое предупреждение в Челябинской области объявлено до вечера первого августа

31.07.2023 16:42

Миасс по традиции празднично и дружно отметил День Военно-Морского флота

31.07.2023 15:30

Житель Челябинска 14 лет держал в плену молодую женщину

31.07.2023 14:37

В Челябинской области увеличат размер выплат по программе социальной догазификации

31.07.2023 14:09

Современное западное искусство: во Франции показали, как избавиться от детей

31.07.2023 13:52

100 килограммов гуманитарной помощи подготовили челябинские таможенники бойцам СВО

31.07.2023 13:30

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энтузиастов

31.07.2023 13:16

Четвертого августа в Челябинске пройдет благотворительный забег «Достигая цели!»

31.07.2023 13:11

В Челябинске на 14 часов задерживают рейс в Ханты-Мансийск

31.07.2023 13:00

Матросы спасли челябинских детей, которых родители оставили без присмотра

31.07.2023 12:54

Андрей Пшеницын: жаркие дискуссии и скепсис регионов помогли Бюджетному кодексу

31.07.2023 12:51

Мошенники по борьбе с мошенниками: у жительницы Златоуста под предлогом борьбы с мошенниками выманили 700 тысяч рублей

31.07.2023 12:38

«Звездам» художника Игоря Белковского исполнилось четверть века

31.07.2023 12:24

Беспилотник сбросил взрывное устройство на водоканал в Ясиноватой ДНР

31.07.2023 11:49

Челябинские онкологи первыми в УрФО провели операцию на головном мозге с использованием экзомикроскопа

31.07.2023 11:49

Бойцы из Челябинской области получили государственные награды прямо на передовой

31.07.2023 11:29

Челябинск к сильному дождю готов – ливневки приводят в порядок

31.07.2023 11:21

В Челябинске под угрозой новые деревья на улице Худякова

31.07.2023 11:09

В Челлябинске ограничат движение по улице Островского

31.07.2023 11:00

Олег Голиков: «За нападение на российские города мы должны отвечать десятикратным ущербом»

31.07.2023 10:45

Семья Кожуховых из Челябинска поедет на всероссийский фестиваль ГТО

31.07.2023 10:43

Военно-полевой храм под Чебаркулем очень востребован

31.07.2023 10:29

ММК почти удвоил экономический эффект от рацпредложений

31.07.2023 10:23

В Челябинске автобусный маршрут № 9 продлят до ЧТЗ

31.07.2023 10:10

Беспилотник атаковал отдел полиции в Брянской области

31.07.2023 09:49

Мощевик покинет Челябинск второго августа