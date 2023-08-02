Анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 3 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет с 3 по 6 августа 2023 года на стадионе им. Е. Елесиной в Челябинске. Порядка 800 спортсменов выявят сильнейших в беге на дистанциях от 100 до 10 000 м, беге с препятствиями, эстафетах, прыжках в высоту, длину, с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, метании копья, молота, диска и многоборье.

«Единая Россия» организует выезд в Троицкий муниципальный район на объекты ликвидированных и в процессе ликвидации несанкционированных свалок. Выездные контрольные мероприятия будут проходить в рамках реализации регионального партпроекта «Генеральная уборка 74» с участием Общественного совета проекта, министерства экологии Челябинской области, депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней, глав муниципалитетов и партактива в территориях.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В 9 часов в пройдет открытие регионального сосудистого центра в городской клинической больнице №6 Челябинска. Региональный сосудистый центр предназначен для оказания экстренной помощи и лечения пациентов с острым коронарным синдромом, которым требуется применение малоинвазивных методов обследования и лечения (ГКБ№6, Румянцева, 28, хирургический корпус).

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет очную пресс-конференцию, посвященную итогам работы Челябинской таможни в первом полугодии 2023 года (пресс-центр «Гранада-Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж).

В Челябинске пройдут дополнительные консультации по проекту новых Правил землепользовании застройки (ПЗиЗ) в районных администрациях:

Центральный район с 13 до 14 часов (ул. Коммуны 89, 2 этаж, актовый зал).

Советский район с 16 до 17 часов (ул. Орджоникидзе, 27а, 4 этаж, актовый зал).

Курчатовский район с 11 до 12 часов (Комсомольский пр., 41, 1 этаж, 16 кабинет, актовый зал).

С 14 до 16 часов Центр общественного здоровья проведет занятие по обучению первой помощи. Цикл обучения состоит из четырех занятий, которые будут проходить по четвергам. На занятии участники узнают: Как обработать рану? Остановить кровотечение? Что делать при острой аллергической реакции? (центр «Мой бизнес», ул. Российская д.110 к1).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 16 часов в парке «Сад Победы» состоится танцевальный марафон для старшего поколения от СШ «Вероника».

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера для старшего поколения (беседка рядом с поляной сказок).

С 16 до 18 часов танцевальный вечер пройдет в Городском саду им. А. С. Пушкина (площадка у паровоза «Красный коммунар»).

С 17 до 18 часов в сквере у ДК «Станкомаш» на мастер-класс и показательные выступления танцевальных коллективов: зумба, восточные танцы (ул. Тухачевского, 3).

В 18 часов 30 минут в кинотеатре им.Пушкина состоится показ фильма «Красивый мальчик». Пронзительно честный и откровенный портрет семьи, в которой всепоглощающая любовь отца сталкивается с зависимостью сына (ул. Пушкина, 64).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 августа - День арбуза.

3 августа - День поцелуев с зеркалом.

3 августа - День осведомлённости о синдроме «гвоздики».

3 августа 1492 года началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет.

3 августа 1795 года основана Парижская консерватория.

3 августа 1922 года в США при радиотрансляции сделан первый в мире звуковой эффект - хлопанье дверью с помощью двух деревянных брусков.

3 августа 1959 года открылся первый Международный кинофестиваль в Москве.

3 августа 1980 года состоялось торжественное закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.