Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 декабря.
В 10 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Какие новогодние мероприятия ждут жителей Челябинской области».
В 12 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит сотрудников городской больницы №2 за высокий профессионализм, проявленный во время эвакуации пациентов при пожаре на кислородной станции медучреждения (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж).
Справка.
30 декабря в православном календаре - День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.
30 декабря в народном календаре – Данилов день.