В Металлургическом районе Челябинска снова прорвало канализацию

Южноуральские полицейские напоминают о соблюдении режима «тишины» в новогодние праздники

На Таганае устанавливают опоры ЛЭП для будущего эко-туристического центра

Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря

Как будут работать медучреждения Челябинской области в новогодние каникулы

В новогодние праздники южноуральцев ждут «Крылья дракона», «Чертов палец» и «Скалы любви»

Челябинские поликлиники будут принимать пациентов все новогодние каникулы

После каникул занятия в школах Челябинской области продолжатся в очном режиме

Дмитрий Тарасов покинул все посты в Челябинской Гордуме, определены его сменщики

Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 декабря.

В 10 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Какие новогодние мероприятия ждут жителей Челябинской области».

В 12 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит сотрудников городской больницы №2 за высокий профессионализм, проявленный во время эвакуации пациентов при пожаре на кислородной станции медучреждения (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж).

Справка.

30 декабря в православном календаре - День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

30 декабря в народном календаре – Данилов день.