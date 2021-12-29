Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 3, декабря.

В течение всего рабочего дня в библиотеке № 10 Челябинска - академия новогодних затей: мастер-класс «Новогодний венок» мастер-класс «Новогодняя открытка» .

С 17 до 19 часов - развлекательная программа «В снежном царстве» в ледовом городке на площади Революции в Челябинске. Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, квест, новогоднее представление, концертная программа.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 декабря в православном календаре - День памяти пророка Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

30 декабря в народном календаре – Данилов день.

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР).