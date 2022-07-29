Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 30 и 31 июля (18+).

Суббота, 30 июля

В 9 часов стартует бесплатный забег на 5 км с фиксацией времени для всех желающих. Для участия необходимо один раз зарегистрироваться у нас на сайте. (18+)

В 10 часов начнется «Квест в лето». Интеллектуально-развлекательная игра для детей и родителей, проводит Наталья Ноздрина, сотрудник Центра культурно-просветительских программ. На мероприятие обязательна запись в группе Семейного клуба ВК Выставочный зал, 3-й этаж ЧОУНБ (пр. Ленина, д. 60). (6+)

В 11 часов в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер проведет встречу с абитуриентами и их родителями. Вход свободный. (16+)

В 11 часов стартует Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Аркаим, Брединский район. Вход свободный. С программой фестиваля можно ознакомиться тут. (18+)

В 11 часов сбор у памятника Курчатову, в 12 часов старт Семейного велопарада. Сбор участников состоится в Любители велопрогулок смогут выбрать один из двух маршрутов по городскому бору: короткий (3,6 километра туда-обратно) или длинный (5,2 километров туда-обратно). Велосипед можно будет взять в прокат прямо на месте. (10+)

В 12 часов в парке «Сад Победы» состоится детский праздник «Приключение Ариэль на Пиратском острове». Зрители познакомятся с героями сказок, посетят шоу и пенную дискотеку. (0+)

В 12 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко пройдут бесплатные мастер-классы для детей. Вместе с куратором ребята создадут авторские украшения для волос. Площадка около фонтана.

С 11 до 13 часов пройдет благотворительная экологическая акция - Сбор вторсырья в помощь животным (г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100/3). Принимаются любые виды бумажной продукции. (16+)

В 13 часов проект «Все на старты ГТО» продолжается в ТРК «Горки». Все желающие смогут попробовать себя в выполнении норм ГТО, получить полезные подарки, заряд бодрости, хорошего настроения и много новых знаний! ТРК «Горки», 2 этаж, фуд-корт (16+)

В 13 часов Центр межкультурных коммуникаций приглашает детей с 6 до 12 лет и их родителей в летний клуб «Китайский всей семьей». ЧОУНБ, Зал литературы по искусству (ул. Цвиллинга, 61). Записаться на бесплатные встречи клуба можно через сообщения группы Центра межкультурных коммуникаций или по телефону 266-05-01. Вход свободный. (6+)

В 15 часов начнется арт-медиация по выставке «От реальности к символу» в Челябинский музей изобразительных искусств (пл. Революции, 1). Как смотреть абстракцию? Какое влияние она может оказать на восприятие реального мира? Почему для художника была так важна фактура произведения? На эти и многие другие вопросы можно найти ответы, порассуждав вместе с искусствоведом. (16+)

В 16 часов Гости собираются и читают стихи любимых поэтов на заданную тему. Читательский проект «Стихи о» в Челябинске. Место проведения - Patrick Pub, (ул. Кирова, 100). (15+)

В 17 часов начнётся музыкальный вечер. Для зрителей выступят вокалист Андрей Воскобойников и скрипач Юрий Давои. Музыканты исполняют современные композиции и любимые челябинской публикой ретро-хиты.

В 18 часов программу продолжит вечер джазовой музыки, на сцену выйдут ребята студии «Бэби-Джаз». Территории Арт-сквера Набережной реки Миасс. (16+)

В 19 часов пройдет показ под открытым небом пройдет в Горсаду им. А.С. Пушкина. На летней эстраде покажут фильм "Корона Российской империи, или снова неуловимые".

В городском саду им. А.С. Пушкина, на Фестивале песочной скульптуры, запланирована новая развлекательная программа. Вход свободный. (14+)

В 21 час В парке Гагарина в рамках Фестиваля Уличного кино покажут АНИМАЦИОННЫЕ РАБОТЫ Берите с собой теплые вещи и то, на чем Вы будете сидеть. Программа рассчитана на 2 часа. У фонтана. Вход свободный. (12+).

ДЛЯ СПРАВКИ:

30 июля - Международный день дружбы

30 июля – Всемирный день вышивки

30 июля – Всемирный день сноркелинга

30 июля – в народном календаре Марина с Лазарем

Именины 30 июля отмечают Маргарита, Леонид, Марина, Вероника

Воскресенье, 30 июля

С12 до 14 часов в Горсаду им. Пушкина, на территории Фестиваля песочной скульптуры, пройдет «Спортивный выходной» от Управления по делам молодёжи (мастер-классы по спортивным направлениям). Вход свободный. (12+)

С 11 часов до 12 часов 45 минут пройдет «Разделяйка» –экологическая Акция по сбору вторсырья и просветительская работа. (ул. Бр. Кашириных 55). (15+)

В 15 часов состоится встреча «Народные мотивы русского костюма», мастер класс в клубе «Уральский сарафан» – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Коммуны, 69, 264-75-19) (14+)

В 14 часов в честь Дня Военно-Морского Флота на выставке «Под Андреевским флагом» состоится встреча, где моряки передадут в фонды музея три значимых предмета. Вход через восточную башню музея. Исторический музей Южного Урала (ул. Труда, 100) (16+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

31 июля – День Военно-Морского Флота России

31 июля – Всемирный день рейнджера

31 июля – День вспоминания любимых книжек

31 июля – в народном календаре Омельянов день

Именины 31 июля отмечают Емельян, Мирон, Кузьма, Афанасий, Леонтий, Степан, Иван