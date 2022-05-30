Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 мая (18+).

В 9 часов в Челябинской области будет дан старт всероссийской акции «IT-донор». До 12 часов на площадке Международного института дизайна и сервиса будет работать мобильный пункт забора крови. А акции примут участие министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов, представители регионального IT-сообщества, а также около 70 студентов.

В 11 часов губернатор Челябинской области выступит с отчетом о результатах деятельности правительства региона за 2021 год. Послание будет озвучено во Дворце спорта «Юность» (Челябинск, Свердловский проспект, 51).

В 11 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский центр искусств «Театр + Кино», Театр «Манекен» представит нарисованное преступление по мотивам сказки Доктора Сьюза «ГРИНЧ» (6+).

В 12 часов 20 минут состоится презентация нового автогородка для детей на Площади Революции. В мероприятии примет участие глава города Челябинска Наталья Котова.

В 13 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, 114).

В 15 часов в ЮУГМУ состоится заседание совета Старейшин педиатрического сообщества Челябинской области. Врачи обсудят главные направления развития педиатрии, проекты для детей, реализуемые на стыке социальной и медицинской отрасли. Возможности внедрения новых технологий, а также возможности профессионального роста. Встреча пройдет в рамках федерального проекта «Здоровое будущее». Сбор СМИ в 13 часов 50 минут (ул. Воровского, 64, ЮУГМУ, зал Учёного Совета).

В 16 часов 30 минут в Челябинске на площади перед памятником И.В. Курчатову состоится торжественное открытие III трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области.

В 16 часов 40 минут в ЧелГУ состоится квиз «Япония приехала в гости» (театральный корпус ЧелГУ, холл третьего этажа).

В 16 часов 30 минут состоится торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области 2022 года. В мероприятии примет участие губернатор Алексей Текслер (Челябинск, площадь перед памятником И.В. Курчатову).

В 18 часов 30 минут на площадке театра Манекен состоится вечер современного танца, где зритель увидит сразу два спектакля – «@POCR#FF» (16+) и номинированный на театральную премию «Золотая Маска 2022» - «Дюймовочка» (16+) (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 мая - Всемирный день без табака.

31 мая – Всемирный день блондинок.

31 мая – День российской адвокатуры.

31 мая - День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ.

31 мая в народном календаре - Федот Овсяник, Семь дев.

31 мая 1868 года - День рождения велоспорта.

31 мая 1891 года началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали.

31 мая 1935 года принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».

31 мая 2003 года состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты.