Анонсы событий и мероприятий на 31 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 31 мая.

В выставочном зале МАУ "Челябинский центр искусств" начинает работу выставка «В некотором царстве…» авторской текстильной куклы Ирины Морозовой. Ирина Николаевна – художник, педагог, мастер декоративно прикладного искусства. Идеи для своих композиций художник черпает из сюжетов русских народных сказок. Выставка продолжит свою работу по 2 июля 2023 года. Вход свободный (ул. Сони Кривой, 30).

В 10 часов Челябинская областная универсальная научная библиотека проведет краеведческое мероприятие под названием «Я город читаю как книгу» (пр. Ленина, д 60).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию он-лайн, посвященную старту акции «Судебные приставы – детям».

В 11 часов в Копейске команда «Копейского рабочего» в преддверии Дня защиты детей приглашают юных копейчан на праздничное развлечение. Ребят ждут призы и подарки, конкурсы, танцы и рисунки на асфальте (площадь Славы, рядом с детской площадкой).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое. Главные темы недели: Международный день защиты детей.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 мая - Всемирный день блондинок.

31 мая - День дырок от бублика.

31 мая - Всемирный день без табака.

31 мая - Всемирный день выдры.

31 мая - День психотерапевта.

31 мая - День рождения велосипедного спорта.

31 мая - Всемирный день попугая.

31 мая - Европейский день братьев и сестёр.

31 мая - День российской адвокатуры.

31 мая - День «О чём вы думаете - то и чувствуете».

31 мая - Всемирный день борьбы с неравенством.

31 мая - День подразделений по делам несовершеннолетних МВД РФ.

31 мая - День веб-дизайнера.

31 мая - Международный день благодарности бортпроводникам. 31 мая - День работника культуры в Республике Карелия.