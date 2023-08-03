Анонсы событий и мероприятий на 4 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 4 августа.

В поселке Увельский состоится Региональный форум в честь 85-летия самбо. В программе Форума проведение турнира по самбо, мастер класс от чемпионов, круглый стол с участием представителей исполнительной, законодательной власти региона, министерства физической культуры и спорта, министра образования и науки региона, федерации самбо в Челябинской области. Организатором мероприятия является партия «Единая Россия» и федеральный партийный проект «Zа Самбо.

В Челябинске пройдет ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!» на физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив». Организатором мероприятия выступает Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (ул. Монакова, 1а).

Состоится торжественное открытие III Съезда онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики Челябинской области. Форум проводится Ассоциацией онкологов и радиотерапевтов совместно с ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179).

В Челябинске с 3 по 6 августа проходит чемпионат России по легкой атлетике (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84).

В 10 часов начнутся бесплатные занятия по скейтбордингу в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко.

В 10 часов 30 минут состоится подписание соглашений о создании трех производственно-образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Соглашения будут подписаны между индустриальными партнерами и базовыми образовательными организациями. Это будут представители ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» и ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» (ул. Цвиллинга, 27, старое здание Правительства, 4 этаж).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию «Цифровой кампус. Сможет ли Челябинская область лидировать в популяризации науки». Спикеры:Литке Виталий Владимирович, заместитель министра образования и науки Челябинской области; Таскаев Сергей Валерьевич, ректор Челябинского государственного университета; Муртазин Рустам Ахметрашидович, проректор по молодежной и информационной политике Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова; Матвеева Лариса Геннадьевна, руководитель информационного центра по атомной энергии г. Челябинска; Глинских Полина Алексеевна, директор парка «Россия - моя история» в Челябинске.

В 13 часов состоится торжественное вручение флага школьникам, участникам экспедиции на Северный полюс. В этом году победителями Всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project» стали Максим Шепелев из Магнитогорска и Маргарита Коршунова из Южноуральска. В рамках экспедиции ребята познакомятся с красотой Арктики и примут участие в образовательной программе, посвященной мирным атомным технологиям, а также 150-летию открытия Земли Франца Иосифа и 90-летию Северного морского пути (ул. Цвиллинга, 27, Ситуационный центр, 2 этаж).

С 13 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко работает библиотека под открытым небом (ротонда у Дома «Аквариум»).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки "Этно-арт. Южный Урал". В экспозиции выставки будет представлено творчество художников, работающих в разных жанрах и направлениях изобразительного искусства. Главная тема выставки - сохранение национальных традиций (ул. Сони Кривой, 30).

С 16 до 18 часов в парке «Сад Победы» на сцене парка состоится выступление оркестра.

В 17 часов в кинотеатре им.Пушкина состоится показ фильма «Микулай». Мистическая драма с Виктором Сухоруковым (ул. Пушкина, 64).

В 19 часов в кинотеатре им.Пушкина состоится показ фильма « Моё итальянское лето». Cолнечная романтическая комедия — о летних каникулах, которые навсегда меняют жизнь (ул. Пушкина, 64).

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется бесплатный мастер-класс по танго. Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите воду. Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 21:30 в сквере Искусств на набережной Миасс начнется показ фильма «Облако – рай».

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 августа - Международный день пива.

4 августа - День рождения шампанского.

4 августа - День качания на качелях.

4 августа - День заветного сундучка.

4 августа - Международный день дымчатого леопарда.

4 августа - День спелеолога.

4 августа 1326 года в Москве заложен первый каменный храм - Успенский собор.

4 августа 1662 года в Москве начался Медный бунт.

4 августа 1888 года основан Томский университет.

4 августа 1912 года состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш.

4 августа 1951 года в Ленинграде с Финляндского вокзала отправился первый электропоезд.