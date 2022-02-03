Анонсы событий и мероприятий на 4 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, четвертое февраля.

В 9 часов состоится пресс-тур из Челябинска в Уйский заказник, где в рамках национального проекта «Экология» пройдет традиционный зимний маршрутный учет - один из основных методов расчета численности животных. Работники ОГУ «ООПТ Челябинской области» покажут представителям СМИ следы зверей и расскажут, как именно проходит подсчет, а также продемонстрируют, как правильно наполнять кормушки для диких животных (отъезд от площади Революции, 2).

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области совместно с управлением Росреестра региона проведет горячую линию по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде. В частности, южноуральцы смогут узнать, какие услуги и на каких сайтах предоставляются, какие сервисы доступны для граждан и чем они могут быть полезны, существует ли разница в сроках предоставления государственных услуг в электронном виде и на бумаге, что оказывается быстрее и что выгоднее по стоимости, в каких случаях нужно подписывать запрос или заявление электронной подписью. Телефоны горячей линии: 8 (351) 260-60-48, 728-75-00 (доб. 2299, 2250).

В 13 часов СМИ приглашаются в зоопарк Челябинска на съемки спасенных на границе с Казахстаном летом 2019-го года гиббонов и яванских макак, которые по решению суда Троицка остаются в столице Южного Урала навсегда.

В 13 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция на тему «Какие проекты южноуральские школьники готовы реализовать в регионе» с участием начальника главного управления молодежной политики Челябинской области Светланы Калимуллиной. Участники пресс-конференции узнают, как в 2022-м году будет организован ХIII чемпионат по проектному управлению на кубок губернатора Челябинской области PMCup; в чем значимость чемпионата для региона и для его участников; как живут проекты и команды-участники чемпионата после его завершения. Мероприятие состоится на платформе «Zoom».

В 17 часов в Публичной библиотеке Челябинска пройдет творческая встреча с поэтом, секретарем Союза писателей России Ниной Ягодинцевой, приуроченная к ее юбилею: 29-го января Нине Александровне исполнилось 60 лет (проспект Ленина, 60, главный зал Челябинской областной универсальной научной библиотеки, третий этаж).

СПРАВКА

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

4 февраля - Международный день человеческого братства.

4 февраля - День неандертальца.

4 февраля - День памяти святого апостола Тимофея (Тимофеев день).

4 февраля - День памяти преподобного Макария Жабынского.

4 февраля - праздник хорошего настроения.

4 февраля - День чудесных чудаков.

4 февраля - День рождения резиновых калош.

4 февраля - День конопли (США).

4 февраля - День работы в голом виде (США).

Именины четвертого февраля у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.