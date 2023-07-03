Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 4 июля.

В выставочном зале Челябинского центра искусств откроется выставка "День семьи, любви и верности". Детские рисунки учащихся изостудий города рассказывают о счастье жить в семье, любит и быть любимыми. Выставка продолжит свою работу по 23 июля 2023 года. Вход свободный. Справки по телефону 2630506 (ул. Сони Кривой, 30).

В 10 часов 30 минут в Челябинске начнется сорок восьмая региональная конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» (ул. Сони Кривой, д. 56).

В 11 часов 30 минут на территории оздоровительного лагеря (Еткульский район, село Белоусово) в рамках межведомственной профилактической акции «Подросток» состоится мероприятие «Диалог на равных». В нем примут участие несовершеннолетние, состоящие на учёте в УМВД России и вступившие в конфликт с законом, представители Администрации города Челябинска.

В 13 часов состоится пресс-тур в в ГКБ №9 Челябинска, где заработал кабинет медико-психологического консультирования граждан. В рамках мероприятия специалисты расскажут о работе кабинета; кто может записаться на прием, с какими вопросами; как построена совместная работа психологов с терапевтами и другими специалистами (ул. 5-я Электровозная, 5).

В 16 часов начнется вернисаж выставки "Солнечный город", приуроченной к празднованию 280-летия города Троицка. Вход свободный (Выставочный зал, ул. Сони Кривой, 30).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

4 июля - День отдыха от праздников.

4 июля - День отмазывания.

4 июля - День Алисы в Стране чудес.

4 июля - День невидимости.

4 июля - День джекфрута.

4 июля - День тыла уголовно-исполнительной системы РФ.

4 июля 1631 года во Франции открылось первое агентство занятости.

4 июля 1832 года в Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.

4 июля 1839 года основана Пулковская астрономическая обсерватория.

4 июля 1865 года впервые издана книга Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес».

4 июля 1883 года в США основана Национальная лига головоломок.

4 июля 1920 года в Москве открылся первый в мире театр для детей - Детский Музыкальный театр имени Н.И.Сац.

4 июля 1946 года город Кёнигсберг переименован в Калининград.

4 июля 2012 года в Европейском центре ядерных исследований объявлено об открытии новой частицы - Бозон Хиггса.