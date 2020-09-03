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Анонсы событий и мероприятий на 4 сентября

Общество
Вчера, 23:44
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое сентября.

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Сохранит ли тхэквондо популярность на Южном Урале после пандемии».

В 13 часов в Челябинском государственном университете открытую лекцию прочитает доктор юридических наук, руководитель научного направления конституционно-правовых исследований Центра исследований проблем правосудия Российского государственного университета правосудия Ирина Умнова-Конюхова. Профессор расскажет о конституционном развитии России сквозь призму отечественного и мирового опыта.

Справка.

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению России.

4 сентября в народном календаре - Агафон Огуменник.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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