04.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)
04.07.2023
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
04.07.2023
Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной
04.07.2023
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2023
В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)
03.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)
02.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня (18+)
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023