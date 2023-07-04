Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 5 июля.

Исторический музей Южного Урала празднует столетний юбилей и в честь этого бесплатный вход с 1 по 11 июля, для всех кто придет с 17:00 до 19:00. Двери будут открыты на все выставки и мероприятия, которые запланированы на это время (ул. Труда, 100).

В 10 часов начнется День голливудского кино в кинотеатре «Знамя» (ул. Кирова, 112).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную XVI фольклорно-этнографическому фестивалю евразийских народов на Аркаиме. Фестиваль состоится в День семьи, любви и верности 8 июля. В этом году праздник будет посвящен семейным традициям и обычаям народов Южного Урала.

В 11 часов 30 минут онлайн-лекция «Город как экосистема». Лектор: Морозова Анна — урбанист, консультант-геоэколог, научный работник РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Лекция пройдет в Яндекс.Телемосте. Трансляция будет организована в Доме архитектора (пр. Ленина, 41а).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 июля - День трудоголиков.

5 июля - День лужёных глоток.

5 июля - Всемирный день бикини.

5 июля - День механического карандаша.

5 июля - День разноцветных носков с пальцами.

5 июля - День военных представительств Министерства обороны РФ.

5 июля - День Республики Калмыкия.

5 июля - День работы без рук.

5 июля - День герба, гимна и флага Брянской области.

5 июля 1710 года основана императорская загородная резиденция Царское Село.

5 июля 1748 года учёный Михаил Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.

5 июля 1829 года на Урале найден первый алмаз в России.

5 июля 1841 года в Англии открылось первое в мире туристическое агентство.

5 июля 1946 года в Париже впервые состоялась презентация купальника-бикини.

5 июля 1995 года официальным гимном столицы России стала песня «Моя Москва».