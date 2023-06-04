Анонсы событий и мероприятий на 5 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 5 июня.

На озере Тургояк начинается всероссийская детская парусная регата – «Кубок путешественника Федора Конюхова». Гонки пройдут с 5 по 10 июня, а заслуженные награды чемпионы и призеры получит на церемонии закрытия девятого июня ( Миасс, озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 14 часов в Челябинске впервые состоится торжественный прием лучших аспирантов вузов «Научный тандем», в рамках которого первый заместитель губерантора Челябинской области Ирина Гехт вручит награды лучшим по результатам итоговых достижений аспирантов за 2021/2022 учебный год (ул. Цвиллинга, д. 27).

С 15 до 6 часов для представителей СМИ состоится экскурсия по обновленной экспозиции музея старейшей аптеки Южного Урала, подготовленной к 120-летнему юбилею учреждения. Здание аптеки-музея признано памятником истории и культуры. У участников экскурсии будет возможность узнать: чем болели и какими лекарствами лечились горожане в конце XIX века; уникальную историю создания и работы аптеки; как сейчас выглядит и действует аптека (Челябинск, ул. Кирова, 141).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День Пушкина в России.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 июня - День Святого Духа (Духов день, Земля - именинница).

5 июня - Праздник солнечных зайчиков.

5 июня - День резиновых уточек в ванной.

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды.

5 июня - День образования российской полиции.

5 июня - День эколога.

5 июня - Праздник популярных заблуждений.

5 июня - День государственной службы карантина растений РФ.

5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

5 июня - Всемирный день против видовой дискриминации.

5 июня - День персонального компьютера Apple II.

5 июня - День теплового аэростата, День монгольфьера.

5 июня - День осведомлённости о ВИЧ-инфицированных, переживших длительный период.