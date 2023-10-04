Анонсы событий и мероприятий на 5 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 5 октября.

Алексей Текслер вручит премии и благодарственные письма губернатора Челябинской области работникам образования в честь профессионального праздника. Премия присуждается за педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности.

В 10 часов 15 минут в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоится репетицию мюзикла «Алые паруса», премьера которого запланирована на эти выходные (пл. Ярославского, 1).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная старту ежегодной благотворительной акции «Снеговики-добряки 2023». Акция этого года посвящена Году педагога и наставника. Именно поэтому вместе с историями детей на сайте акции будут рассказываться истории взрослых – учителей, педагогов, воспитателей, руководителей творческих коллективов, тренеров, которые сыграли важную роль в жизни ребенка (ул. Цвиллинга, 51а).

В 14 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке начнется Праздник белых журавлей - мероприятие, посвящённое юбилею Расула Гамзатова (пр. Ленина, д. 60).

В 16 часов в ботаническом саду ЧелГУ появятся новые деревья. Организаторы приглашают присоединиться всех желающих. Работы хватит на всех (встреча возле скульптуры профессора в ботсаду).

В 17 часов Министерство культуры Челябинской области приглашает на пресс-конференцию, посвященную открытию областного фестиваля профессиональных театров области «Сцена» (фойе театра «Манекен», ул. Пушкина, 64).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 октября - Всемирный день учителя.

5 октября - День «Сделайте что-нибудь приятное».

5 октября - День работников уголовного розыска МВД РФ.

5 октября - Международный день против проституции.

5 октября - День напутствий улетающим птицам.

5 октября - День Республики Адыгея.

5 октября - Всемирный день Джеймса Бонда, День шикарного шпиона.

5 октября - Всемирный день вина «Вранац».

5 октября - Всемирный день менингита.

5 октября 1502 года мореплаватель Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

5 октября 1952 года Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) переименована в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).