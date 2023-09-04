Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 5 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области.

В рамках Всероссийской недели профилактики кожных заболеваний в Челябинской области проходит неделя бесплатной проверки новообразований кожи. По результатам приема пациентам будет разработан индивидуальный план лечения. Помощь оказывается по программе ОМС, бесплатно. Прием ведется по предварительной записи (по телефону, на портале Госуслуги, Здрав.талон). При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Пройти осмотр кожи можно по адресам:

Челябинск ул. Яблочкина, 24. Время приема с 8:00 до 20:00

Троицк, ул. Ю.А. Гагарина, 90.

Златоуст, ул. Проспект им. Ю.А. Гагарина 3 линия, 7.

Чебаркуль, ул. Мира, 12.

Сатка, 1 квартал, 4.

Время приема с 8:00 до 15:00

В 17 часов 30 минут начнет работу консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги. Говорим о романе гостя Южно-Уральской книжной ярмарки Алексея Иванова «Бронепароходы». Выставочный зал, 3-й этаж (Центр культурно-просветительских программ Публичной библиотеки, выставочный зал, 3-й этаж, пр. Ленина, д. 60).

В 19 часов в рамках Международного фестиваля «Какой удивительный мир» пройдет большой концерт ансамбля «Уральский диксиленд» с участием финалистки шоу «Голос» Этери Бериашвили и израильского пианиста-виртуоза Таля Бабицкого (Концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92а).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: 100 лет со дня рождения писателя Расула Гамзатова и 100 лет со дня рождения поэта Эдуарда Асадова.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 сентября - День опозданий.

5 сентября - Оранжевый день.

5 сентября - Международный день благотворительности.

5 сентября - День ухотрепальщиков.

5 сентября - Всемирный день пирожков «самоса».

5 сентября 1698 года в России введен налог на бороды.

5 сентября 1827 года в России учреждено Морское министерство.

5 сентября 1977 года для исследования Солнечной системы стартовала автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1».