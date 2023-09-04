04.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)
04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)
03.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 сентября (18+)
02.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 2 и 3 сентября (18+)
31.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
30.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 августа (18+)
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023