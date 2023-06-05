Анонсы событий и мероприятий на 6 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 6 июня.

На озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) проходит всероссийская детская парусная регата – «Кубок путешественника Федора Конюхова» с 5 по 10 июня. В 11 часов состоится торжественная церемония открытия и первая гонка.

В 11 часов в правительстве Челябинской области состоится торжественный прием лучших учащихся профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху — 2022». Лучшим студентам будут вручены памятные дипломы министерства образования и науки Челябинской области, а родителям — благодарственные письма за подписью губернатора (ул. Цвиллинга, д. 27, 6 этаж).

В 14 часов научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев выступит для студентов и аспирантов вузов Челябинска с лекцией «Национальный центр физики и математики: фундаментальная наука и обеспечение технологического суверенитета и безопасности России» (Челябинский госуниверситет, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 18 часов состоится отчетный концерт образцового коллектива театра-танца «Выкрутасы». Образцовый театрально-хореографический коллектив "Выкрутасы" постоянно выступает и принимает активное участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях детского творчества по хореографическому танцу, является неоднократным лауреатом и обладателем Гран-При всероссийских и международных конкурсов. Коллективу удается на протяжении многих лет сохранять и традиции, и особую атмосферу ( Детская школа искусств №3, ул Горького, 10а).

В 18 часов начнется отчетный концерт танцевальной школы «Вероника». Более сотни юных танцоров блеснут своими талантами перед челябинцами. В концерте выступят также и участники программ «Спорт – норма жизни!» (граждане среднего возраста) и «Активное долголетие» (для тех, кому за шестьдесят) (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100).

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает челябинцев на праздник «Живое слово России», посвященный Пушкинскому дню России и Дню русского языка.

В программе:

10:00 – 11:00 – Сказочный вернисаж «Магический мир пушкинских строк» (6+). Познавательный видео-калейдоскоп «Сказка на киноэкране», литературные игры «Герои пушкинских сказок», «Лукоморье – сказки Пушкина», викторина «Вопросы и ответы «Золотой рыбки», игра-бродилка «Там на неведомых дорожках», Литературная дуэль.

13:00 – 13:40 – Культурная акция «Пушкинский кроссворд» (14+). Кроссворд, приуроченный ко дню рождению великого поэта, максимально прост и интересен. Участникам предстоит проверить свои знания о сказках Пушкина, вспомнить его биографию, отдать дань уважения юбилею «Евгения Онегина», а также вставить пропущенные слова в самые популярные пушкинские цитаты.

3:40 – 14:20 – «Читаем Пушкина на разных языках» (16+). Культурно-просветительская акция объединит любителей пушкинской поэзии. Стихи великого поэта прозвучат на немецком, английском, французском, сербском, арабском, корейском, таджикском, татарском, белорусском и других языках.

14:20 – 15:10 – Литературно-музыкальный вернисаж «Пушкин с нами» (при участии студентов ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»).

18:00 – Пешеходная прогулка «С именем Пушкина» по памятным местам Челябинска, названным в честь поэта. Библиотекарь-краевед проведет по «пушкинскому» маршруту от Театра драмы им. Н. Орлова до Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и расскажет о многих интересных местах и истории нашего города. Встреча группы на крыльце центрального входа Театра драмы им. Н.Орлова (запись по телефону 264-73-11).

Полная афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День Пушкина в России.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 июня - Пушкинский день.

6 июня - День русского языка.

6 июня - День воды (Вода - именинница).

6 июня - День рождения электрического утюга.

6 июня - День тетриса.

6 июня - День памяти блаженной Ксении Петербургской.

6 июня - День рисования драконов.

6 июня - Праздник топтуна.

6 июня - Всемирный день борьбы с вредителями.

6 июня - День гордости атеиста.

6 июня - Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля.