Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 6 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд объектов здравоохранения и вручит ключи от новых квартир медицинским работникам.

В Историческом музее открывается выставка «Восхождение», посвященная альпинисту Анатолию Букрееву, покорившему одиннадцать «восьмитысячников» планеты (ул. Труда, 100).

В Челябинске начнется фестиваль-лаборатория современного искусства PULSE III. В этом году гости фестиваля увидят перфомансы, объединённые поиском ответов на вечные глубинные вопросы человечества - кто мы и откуда, каков наш путь, где наши корни и почему они нам так нужны? Программа фестиваля на сайте Молодежного театра, ул. Кирова, 116).

В 16 часов в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова начнется мероприятие в рамках празднования Дня города «Легендарный Челябинск».

В 17 часов 45 минут состоится первая домашняя товарищеская игра сезона в Суперлиге мужского баскетбола. Челябинский Челбаскет встретится с магнитогорским Металлургом (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1).

В 18 часов художник Татьяна Никитина из города Челябинска приглашает на Праздничное Открытие Персональной выставки в Галерею ART ABSTRACTION (ул. Сони Кривой, 26, 2 этаж).

В 19 часов в рамках 22 Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» в Концертом зале им. Сергея Прокофьева выступит народная артистка России Лариса Долина. В этот вечер за фортепиано будет играть любимец челябинской публики, виртуозный пианист, композитор и вокалист Олег Аккуратов (ул. Труда, 92а).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: 100 лет со дня рождения писателя Расула Гамзатова и 100 лет со дня рождения поэта Эдуарда Асадова.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

6 сентября - День рыжих людей.

6 сентября - День полётов над землёй.

6 сентября - День борьбы с прокрастинацией.

6 сентября - Глобальный день поиска талантов.

6 сентября - День продающего сторителлинга.

6 сентября - День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ.

6 сентября 1522 года завершилось первое в мире кругосветное путешествие.

6 сентября 1819 года в США запатентован токарный станок.

6 сентября 1826 года в Петербурге открылся цепной Египетский мост через Фонтанку.

6 сентября 1936 года в СССР учреждено почётное звание «Народный артист СССР».

6 сентября 1939 года в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр.

6 сентября 1952 года в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

6 сентября 1991 года город Ленинград переименован в Санкт-Петербург.