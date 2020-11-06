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Анонсы событий и мероприятий на 7-9 ноября

Общество
Сегодня, 17:51
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим подписчикам и читателям анонсы событий и мероприятий на 7-9 ноября.

7 ноября, суббота

В 10 часов министерство здравоохранения Челябинской области вместе с волонтёрами проведёт субботник на территории новой инфекционной больницы (отъезд от ул. Цвиллинга, 27).

9 ноября, понедельник.

В 10 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как строится молодежная политика в Челябинской области».

В 17 часов в формате онлайн состоится пресс-конференция, посвященная старту уже ставшей традиционной масштабной акции, приуроченной к 179-му дню рождения Сбера, - «Зеленый день - самый выгодный день в году». О праздничной распродаже банковских и небанковских продуктов банка, экосистемы СБЕРА и его партнеров расскажет первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис. В пресс-конференции также примут участие представители компаний - партнеров акции.

Справка.

7 ноября 2020 года - Всемирный день мужчин (отмечается в первую субботу ноября).

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

7 ноября - в 1917 году произошла Великая Октябрьская революция.

7 ноября - Димитриевская родительская суббота.

7 ноября в народном календаре – Дедовские плачи.

8 ноября – День пианиста.

8 ноября – Международный день радиологии (День рентгенолога).

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

8 ноября – Международный день КВН.

8 ноября в православном календаре - День памяти великомученика Димитрия Солунского.

8 ноября в народном календаре – Дмитриев день.

8 ноября – в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные его именем.

8 ноября – в 1943 году в СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней.

9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В память о погроме, устроенном нацистами в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года (Хрустальная ночь).

9 ноября – Международный день антиядерных акций.

9 ноября – Всемирный день лизинга.

9 ноября в православном календаре - День преподобного Нестора Летописца.

9 ноября в народном календаре – Зарок на Пераскеву.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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