Анонсы событий и мероприятий на 7 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 7 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов примут участие в торжественной церемонии начала строительства крытого футбольного манежа.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов начнется лекторий «Зелёный понедельник». Организаторы обещают разобраться в мемах, красках, невербальных знаках и навыках настоящего управленца (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную фестивалю «Крынка» в заповеднике «Аркаим».

В 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 июля - Праздник холостяка.

7 июля - День собирания звёзд.

7 июля - День службы специальной связи и информации при ФСО РФ.

7 июля - День особенно нелепой упаковки.

7 июля - День профессионального оратора.

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