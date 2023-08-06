06.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 августа (18+)
06.08.2023
Отражена еще одна атака беспилотников на объекты Московской области
06.08.2023
Регионы смогут создавать специализированные ГУПы для охраны общественного порядка
06.08.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 31.07.2023 по 06.08.2023)
06.08.2023
В кафе Челябинска ревнивец из Средней Азии напал с ножом на горожанку
05.08.2023
В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность» с детьми внутри
Анонсы событий и мероприятий на 7 августа (18+)
04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
03.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 августа (18+)
02.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 августа (18+)
01.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023