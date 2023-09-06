Анонсы событий и мероприятий на 7 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 7 сентября.

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру представят новые автобусы, приобретенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для обновления общественного транспорта Челябинска.

Проходит всероссийская конференция «Иммунологические чтения в Челябинске».

В Челябинске до 10 сентября проходит фестиваль современного искусства PULSE III. Челябинск увидит спектакли в непривычных локациях, эскизы, перформансы, выставки и концерты. Авторы Урала, Тюмени, Новосибирска и Санкт-Петербурга погрузят зрителя в искусство. Программа фестиваля на сайте Молодежного театра (ул. Кирова, 116).

В 12 часов в главном корпусе ЮУрГГПУ состоится торжественное открытие мемориальной доски известному советскому альпинисту, «Снежному барсу», выпускнику вуза Анатолию Букрееву, который окончил физический факультет ЧГПИ в 1979 году. С детства занимался альпинизмом, в 80-90-е годы покорил 11 восьмитысячников планеты (пр. Ленина, 69).

В 13 часов в Челябинске состоится заседание Общественного Штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области в 2023 году. В ходе заседания специалисты расскажут о новой разработке южноуральских студентов – чат-боте «Выборы 74» в Telegram.

В 17 часов в рамках празднования Дня города начнется мероприятие «Подарим городу улыбки» (Парк культуры и отдыха Калининского района).

В 18 часов начнется финальное шоу конкурса красоты и таланта «Рожденная побеждать!»-2023. Уникальность конкурса состоит в том, что в нем нет одной победительницы, – здесь каждая помимо призов и подарков получает свой титул «Королевы» в соответствующей ей номинации (отель «Radisson Blue», зале «Galaxy», ул. Труда, 179).

В 18 часов состоится телемост между Челябинском и Владимиром «ИЦАЭ OPEN. Вредные советы». Участники попытаются ответить на вопросы: Почему нельзя засовывать пальцы в розетку? Почему нельзя бегать по территории завода? Почему так много «нельзя» в нашей жизни? (Информационный центр по атомной энергии Челябинска, ул. Энгельса, 107).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: 100 лет со дня рождения писателя Расула Гамзатова и 100 лет со дня рождения поэта Эдуарда Асадова.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 сентября - Праздник барабанщиков.

7 сентября - День рассказывания историй о летних путешествиях.

7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба.

7 сентября - День рыбовода.

7 сентября - День памяти Google.

7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки.

7 сентября - День промышленности в Ульяновской области.

7 сентября 1812 года произошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года - Бородинское сражение.

7 сентября 1918 года создано Российское телеграфное агентство.

7 сентября 1947 года в Москве открыт памятник Юрию Долгорукому и заложены 8 сталинских высоток в честь 800-летия Москвы.

7 сентября 1992 года в газете «Коммерсант» впервые использован термин «новые русские».

7 сентября 2007 года при прокуратуре Российской Федерации создан Следственный комитет.