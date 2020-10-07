Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8 октября.
В 10 часов состоится первое заседание Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва, принимает участие губернатор Алексей Текслер (Челябинск, Кирова, 114).
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Готовы ли учителя работать в сельских школах Челябинской области».
ДЛЯ СПРАВКИ
8 октября - Всемирный день зрения.
8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.
8 октября в православном календаре - День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
8 октября в народном календаре – Сергей Капустник, Курятник.
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