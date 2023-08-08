Анонсы событий и мероприятий на 9 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 9 августа.

«Единая Россия» организует выезд в Аргаяшский район на объекты ликвидированных и в процессе устранения несанкционированных свалок в п. Калиновка, п. Давлетбаева, д. Биккулова, п. Миасский, д. Мавлютова. Выездные контрольные мероприятия будут проходить в рамках реализации регионального партпроекта «Генеральная уборка 74» с участием Общественного совета проекта, министерства экологии Челябинской области, депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней, глав муниципалитетов и партактива в территориях.

Консультации по проекту Правил землепользовании застройки (ПЗиЗ) пройдут:

С 10 до 11 часов в Администрации Ленинского района (Гагарина, 22, четвертый этаж, актовый зал).

С 14 до 15 часов в Администрации Калининского района (Кирова, 10, четвертый этаж, актовый зал).

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В парках культуры и отдыха работают библиотеки под открытым небом:

В 12, 13 и 14 часов в парке «Сад Победы», у монумента «Защитникам Отечества».

С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром.

В 10 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов в парке «Сад Победы», около главной сцены пройдет танцевальный вечер для старшего поколения.

В 18 часов начнется прогулка «С именем Пушкина». Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих прогуляться по историческому центру Челябинска. Участие бесплатное. Необходимо только хорошее настроение и предварительная запись по телефону краеведческого отдела 264-73-11. Встреча группы на крыльце центрального входа театра драмы им. Н. Орлова (пл. Революции, 6)

В 18 часов в парке «Сад Победы» начнется танцевальная фитнес тренировка SALSATION.

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется мастер-класс по историческим танцам. Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите воду. Вход свободный (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 августа - День воздушных поцелуев.

9 августа - День книголюбов.

9 августа - День памяти святого великомученика Пантелеймона - покровителя всех врачей и целителя больных.

9 августа - День победы русского флота над шведами у мыса Гангут.

9 августа - Всемирный день каллиграфии.

9 августа - Международный день коренных народов мира.

9 августа - Международный день коворкинга.

9 августа 1173 года в Италии началось строительство Пизанской башни.

9 августа 1483 года в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы.

9 августа 1859 года в США запатентован эскалатор.

9 августа 1928 года в Ленинграде открылся первый в мире Музей цирка и эстрады.

9 августа 1988 года в Ленинграде установлен памятник «Колокол Мира».