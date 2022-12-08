Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое декабря.

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная текущей эпидемиологической обстановке в регионе (Челябинск, ул. Кирова, д. 165, министерство здравоохранения Челябинской области).

В 10 часов продолжатся мероприятия Недели акварели, организованной Детской художественной школой искусств – творческая мастерская ДХШИ, мастер-классы от известных преподавателей-акварелистов, на которых учащиеся и преподаватели художественных школ будут открывать секреты работы с акварелью (ул. 40-летия Октября, 21, Выставочный зал).

В 10 часов 30 минут состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Также в рамках мероприятия пройдет награждение победителей журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию по итогам 2022 года (Челябинск, ул. Комарова, 26, Челябинский филиал РАНХиГС при президенте РФ, второй этаж, актовый зал)..

В 11 часов на образовательных площадках Челябинского профессионального колледжа состоится комплексное мероприятие, посвященное памятной дате - Дню Героев Отечества (Челябинск, Троицкий тракт, 13, один из корпусов колледжа).

- Студенты и гости колледжа посетят музей воинов-интернационалистов, встретятся с ветеранами боевых действий, возложат цветы к мемориальным плитам Героев.

- Участники напишут «фронтовые открытки» к Новому Году военнослужащим и добровольцам, участвующим в проведении специальной военной операции.

- демонстрация процесса изготовления студентами колледжа маскировочных сетей, необходимых для организации опорных пунктов и боевых позиций для наших солдат на границе.

В 11 часов стартует Кубок Челябинской области по тайскому боксу (Челябинск, ул. Марченко, д. 28, Дворец спорта «Надежда»).

В 11 часов предварительные поединки.

В 12 часов – торжественное открытие.

В 12 часов 30 минут – предварительные поединки, полуфиналы.

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложит цветы к памятнику российским воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах «Доблестным сынам Отечества» (Челябинск, Аллея Славы).

В 12 часов в Челябинске состоится встреча с известным православным и кризисным психологом Михаилом Хасьминским, Тема: «Психологические аспекты пастырского душепопечения в условиях современных вызовов» (Челябинск, ул. Кыштымская 34, конференц-зал Челябинского епархиального управления).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвящённая темпам строительства и доступности жилья и ипотеки в Челябинской области (ул. Российская, 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов в рамках образовательного проекта «Разговоры на кухне» состоится цикл лекций «Сергиевский пещерный град (ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия города Челябинска).

В 14 часов 30 минут на базе Регионального центра технического творчества состоится вебинар, посвященный областному фестивалю по начальному моделированию «Первый старт». Регистрация.

Участники обсудят особенности организации и проведения соревнований по комнатным моделям автомобилей, кораблей, самолетов и планеров, в том числе специфику состязаний, кто может принять участие, что нужно взять с собой, а также расскажем о том, какие активности ждут конкурсантов и их наставников.

В 18 часов в пространстве выставки народных инструментов и изобразительного искусства «Береги гусли смолоду» состоится концерт певца и мультиинструменталиста Альберта Шаяхмитова (Челябинск, проспект Ленина, д. 60, Областная публичная библиотека, третий этаж, выставочный зал).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 декабря - День Героев Отечества в России.

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

9 декабря - День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

9 декабря в народном календаре – Егорий Зимний, Юрий Холодный.