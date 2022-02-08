Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое февраля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд объектов в Челябинске, которые планируются к реконструкции в этом году. Главе региона представят проект строительства лыжероллерной трассы в Центральном районе города Челябинска и реконструкции автоспортивного комплекса «Трасса 74».

В 16 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина продолжится цикл встреч с интересными людьми «Челябинск в лицах». Кандидат исторических наук, главный археограф Объединенного государственного архива Челябинской области Михаил Базанов расскажет зрителям об удивительной, насыщенной и вместе с тем трагичной биографии историка, первого челябинского архивиста и профессионального краеведа Николая Чернавского и о его научном наследии. А в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» сотрудники архива приготовили для всех библиотек Челябинска и их читателей уникальный подарок.

В 17 часов в библиотеке № 32 им. М. Горького в Челябинске состоится литературная встреча: «Виктор Гюго – великий французский романтик» (пр. Ленина, 5).

ДЛЯ СПРАВКИ.

9 февраля - День гражданской авиации России.

9 февраля - Международный день стоматолога.

9 февраля - Международный день пиццы.

9 февраля по народному календарю – Златоустьев огонь.

9 февраля 1895 года - День рождения волейбола.

9 февраля 1897 года - стартовала первая полная перепись населения Российской Империи.

9 февраля 1923 года - с СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».