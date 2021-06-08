Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое июня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит детский загородный лагерь, где проведет совещание на тему старта летней оздоровительной кампании в регионе.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Обеспечение безопасности в регионе во время туристического сезона».

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция на тему: «Сезон отпусков и COVID-19: путешествия без рисков для здоровья» (ул. Кирова, 165, конференц-зал министерства здравоохранения Челябинской области).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов начнется всероссийская конференция «Промышленные системы накопления и хранения электроэнергии», посвящённая инновационным разработкам в сфере энергетики, в том числе и альтернативной (Челябинск, ул. Российская, 110, Бизнес-центр «Greenplex», корпус 1). Конференцию можно смотреть на сайте. Подробная информация и программа.

В Челябинске состоится международный конвент «Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества» (парк-отель «Березка», ул. Чапаева, 118).

С 7 по 12 июня проходит ежегодная детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»).

В Миассе с 8 по 10 июня проходит XLI Всероссийская конференция по проблемам науки и технологий, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 июня - Международный день друзей.

9 июня – Международный день архивов.

9 июня - Международный день аккредитации.

9 июня - День группы советских войск в Германии (День ГСВГ).

9 июня в народном календаре – Федорин день.

9 июня 1935 года в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.

9 июня 1945 года учреждена медаль «За взятие Берлина».