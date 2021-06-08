Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении представителей авиапредприятия, подозреваемых
08.06.2021

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Биологи оживили нескольких червей-коловраток, которые более 24 тысяч лет пребывали в вечной мерзл
08.06.2021

Удивительные коловратки: «высушивая» себя, эти черви могут проснуться и через 24 тысячи лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске – несмотря на поручение главы города Натальи Котовой провести ревизию всех колодцев
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Дороги
08.06.2021

Открытый колодец на троллейбусной остановке едва не «проглотил» челябинца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Член Совета Федерации ФС РФ от Челябинской области Маргарита Павлова призывает о
Коронавирус
Коронавирус
08.06.2021

Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ко Дню русского языка аналитики Яндекса изучили слова, которые используют жители только некоторых
08.06.2021

Малорик и чеплашка из Челябинской области попали в поле зрения аналитиков Яндекса
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Афиша мероприятий учреждений культуры на девятое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

В Челябинске дом, в котором обрушилась стена, снесут как аварийный
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Полицейские Магнитогорска продемонстрировали спортивную подготовку и волю к победе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

В Чурилово на берегу пруда вместо пустыря появится сквер с газоном и новыми деревьями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Семь премьер и два фестиваля: челябинский оперный подвел итоги 65-го сезона
Анонсы
Общество
08.06.2021 22:02

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое июня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит детский загородный лагерь, где проведет совещание на тему старта летней оздоровительной кампании в регионе.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Обеспечение безопасности в регионе во время туристического сезона».

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция на тему: «Сезон отпусков и COVID-19: путешествия без рисков для здоровья» (ул. Кирова, 165, конференц-зал министерства здравоохранения Челябинской области).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов начнется всероссийская конференция «Промышленные системы накопления и хранения электроэнергии», посвящённая инновационным разработкам в сфере энергетики, в том числе и альтернативной (Челябинск, ул. Российская, 110, Бизнес-центр «Greenplex», корпус 1). Конференцию можно смотреть на сайте. Подробная информация и программа.

В Челябинске состоится международный конвент «Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества» (парк-отель «Березка», ул. Чапаева, 118).

С 7 по 12 июня проходит ежегодная детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»).

В Миассе с 8 по 10 июня проходит XLI Всероссийская конференция по проблемам науки и технологий, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 июня - Международный день друзей.

9 июня – Международный день архивов.

9 июня - Международный день аккредитации.

9 июня - День группы советских войск в Германии (День ГСВГ).

9 июня в народном календаре – Федорин день.

9 июня 1935 года в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.

9 июня 1945 года учреждена медаль «За взятие Берлина».

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении представителей авиапредприятия, подозреваемых
08.06.2021

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Биологи оживили нескольких червей-коловраток, которые более 24 тысяч лет пребывали в вечной мерзл
08.06.2021

Удивительные коловратки: «высушивая» себя, эти черви могут проснуться и через 24 тысячи лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске – несмотря на поручение главы города Натальи Котовой провести ревизию всех колодцев
Дороги
Дороги
08.06.2021

Открытый колодец на троллейбусной остановке едва не «проглотил» челябинца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Член Совета Федерации ФС РФ от Челябинской области Маргарита Павлова призывает о
Коронавирус
Коронавирус
08.06.2021

Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Ко Дню русского языка аналитики Яндекса изучили слова, которые используют жители только некоторых
08.06.2021

Малорик и чеплашка из Челябинской области попали в поле зрения аналитиков Яндекса
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
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06.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на пятое и шестое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на четвертое июня
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В Челябинске вредители специально поджигают тополиный пух, хотя власти неоднократно просили жител
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08.06.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова настаивает на приостановке ремонта дороги на Комсомольском проспе
Общество

Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта

07.06.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркинского муниципального района просят губернатора Челябинской области Алексей Текслера
Общество

Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание

07.06.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
Общество

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать

04.06.2021
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Челябинцы в ожидании начала преображения набережной озера Смолино,
Общество

На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино

04.06.2021
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Сегодня, третьего июня, силовики нагрянули в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинс
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ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина

03.06.2021
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Новости Челябинска и Челябинской области
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E-mail:

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08.06.2021 22:02

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

08.06.2021 21:59

Афиша мероприятий учреждений культуры на девятое июня

08.06.2021 20:38

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе

08.06.2021 17:17

В Челябинске дом, в котором обрушилась стена, снесут как аварийный

08.06.2021 17:00

Полицейские Магнитогорска продемонстрировали спортивную подготовку и волю к победе

08.06.2021 16:59

В Чурилово на берегу пруда вместо пустыря появится сквер с газоном и новыми деревьями

08.06.2021 16:38

Семь премьер и два фестиваля: челябинский оперный подвел итоги 65-го сезона

08.06.2021 16:28

Команда ГРЦ Макеева продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев»

08.06.2021 16:25

Полицейские Челябинска нашли все «закладки» крупного наркосбытчика из Пласта

08.06.2021 16:10

Удивительные коловратки: «высушивая» себя, эти черви могут проснуться и через 24 тысячи лет

08.06.2021 16:07

Открытый колодец на троллейбусной остановке едва не «проглотил» челябинца

08.06.2021 16:00

Убийцу 17-летнего подростка из Челябинска, место гибели которого осквернили активисты АУЕ, отправили в колонию

08.06.2021 15:51

В Челябинске на музыкальном марафоне выступит группа «Ананасов и Ко»

08.06.2021 15:50

Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь

08.06.2021 15:15

На трассе Челябинск-Курган закрыли движение из-за обрушившегося надземного перехода

08.06.2021 15:06

Малорик и чеплашка из Челябинской области попали в поле зрения аналитиков Яндекса

08.06.2021 14:41

Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала

08.06.2021 14:35

За первую неделю каникул выросла заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников

08.06.2021 14:24

В Челябинске горящий пух повредил два автомобиля

08.06.2021 13:49

Свершилось! В Челябинске в кадках возле педуниверситета высадили спиреи

08.06.2021 13:25

Полыхающий цех в Миассе сняли на видео

08.06.2021 13:14

Жительница Челябинска взяла два миллиона рублей, чтобы перевести их аферистам

08.06.2021 13:09

Активисты подняли шум в прессе вокруг разваливающегося старинного дома в Златоусте

08.06.2021 12:35

В Магнитогорске задержан москвич, который приехал делать «закладки»

08.06.2021 12:18

Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий

08.06.2021 12:17

В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида

08.06.2021 12:16

В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой

08.06.2021 11:56

В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»

08.06.2021 11:55

В Челябинской области пройдет шестой Парижский полумарафон

08.06.2021 11:54

Рубки в челябинском бору оказались санитарными

08.06.2021 11:48

В Златоусте появится новое пожарное подразделение

08.06.2021 11:37

В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома

08.06.2021 11:35

Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь

08.06.2021 11:19

В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку

08.06.2021 11:17

Челябинск вошел в тройку городов по пьяным преступлениям

08.06.2021 10:59

Челябинская область поддерживает деревенский бизнес

08.06.2021 10:57

Безруков успокоил: С лебедем, которого выпустил на волю губернатор, все в порядке

08.06.2021 10:46

На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело

08.06.2021 10:44

Прибыль южноуральских предприятий за квартал выросла почти в три раза

08.06.2021 10:42

В Верхнем Уфалее предприятие оштрафовали на 100 тысяч за слив канализации

08.06.2021 10:41

Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору

08.06.2021 10:25

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем социального работника

08.06.2021 10:24

На въездах в Челябинск были выставлены наряды полиции

08.06.2021 10:20

До финала конкурса «Мастера гостеприимства» дошли три представителя Челябинской области

08.06.2021 09:45

Челиндбанк предлагает многодетным семьям кредит «Господдержка»

08.06.2021 00:10

Во вторник в Челябинской области местами дожди

07.06.2021 23:57

Театр «Манекен» из Челябинска завоевал две награды на «Ирбитских подмостках» за «Spocky Noki»

07.06.2021 18:01

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня

07.06.2021 17:58

Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня

07.06.2021 17:35

Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

07.06.2021 17:31

Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева

07.06.2021 17:23

Глав районов Челябинска ждут насыщенные выходные – к ним с проверками едет Котова

07.06.2021 17:19

Цветочное оформление Курчатовского района Челябинска завершат к середине июня

07.06.2021 17:01

Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка

07.06.2021 16:38

Многодетную мать из Златоуста отправили на 14 лет в колонию за убийство сына

07.06.2021 16:37

В Златоусте состоялся первый этап ХХХV мемориала имени Виталия Масленникова

07.06.2021 16:32

В Челябинской области растет доля клещей, инфицированных боррелиями и эрлихиями

07.06.2021 16:30

Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе

07.06.2021 16:19

В Челябинске ищут парня, избившего пожилого мужчину

07.06.2021 16:03

В Челябинске на выставке обсудили проблему раздельного сбора мусора

07.06.2021 15:03

В Челябинске стартует второй этап опрессовок

07.06.2021 15:00

Посол Италии в России впечатлился граффити с Давидом в Челябинске

07.06.2021 14:51

Какие дома в Челябинске с 15 июня останутся без горячей воды

07.06.2021 14:28

Челябинцы выбрали концепцию ледового городка-2022

07.06.2021 13:47

За выходные более тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах

07.06.2021 13:46

Семейный подряд пойдет под суд за торговлю оружием на трассе Москва-Челябинск

07.06.2021 13:39

Челябинцы смогут постичь тайну творчества известных музыкантов

07.06.2021 13:10

Наталья Котова обозначила главную тему совместной работы Шамне и Куляшова

07.06.2021 13:03

ВТБ выдал на Южном Урале первую онлайн-ипотеку

07.06.2021 13:02

Сотрудница ГУФСИН Златоуста поборется за звание «Мисс УИС России»

07.06.2021 12:49

Минсельхоз предложил птичникам для спасения бизнеса перейти на прямые поставки

07.06.2021 12:39

В Челябинске прошел первый отбор в творческие коллективы детской филармонии

07.06.2021 12:37

Читатели «Урал-пресс-информ» могут выиграть пригласительные на спектакль в Молодежный театр

07.06.2021 12:28

Российским младенцам оставят подгузники

07.06.2021 12:27

В «Лебедином озере» на челябинской сцене блеснет лауреат международного конкурса

07.06.2021 12:13

Челябинские полицейские устроили облаву на мигрантов

07.06.2021 12:09

Виктор Рашников провел важные деловые встречи на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

07.06.2021 12:03

Челябинские власти избавили от уродливых надписей почти триста зданий

07.06.2021 11:55

Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта

07.06.2021 11:50

За сутки в Челябинской области подтверждено 85 новых случаев ковида

07.06.2021 11:40

Полиция Челябинска обеспечит безопасность горожан на Дне России

07.06.2021 11:36

В Челябинской области людей с ментальными особенностями будут учить жить самостоятельно

07.06.2021 11:33

В Челябинской области младших школьников будут учить практической экологии

07.06.2021 10:53

Безработных в Челябинске стало еще меньше

07.06.2021 10:33

На озере Сунгуль появились новые шедевры из дерева, камней, сена и глины

07.06.2021 10:29

Чиновники, которые дали «добро» на вырубку лиственниц в Челябинске, уволены

07.06.2021 10:23

Челябинца, который пытался открыть стрельбу по людям, отправили в психушку

07.06.2021 10:20

Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание

07.06.2021 09:53

В Челябинской области закрыли мост через реку Симок

07.06.2021 09:35

Житель Челябинской области осужден за публичное оправдание терроризма

06.06.2021 17:36

В понедельник в Челябинской области тепло и без осадков

06.06.2021 16:30

В ЧОКБ провели успешную операцию по пересадке печени 29-летней девушке

06.06.2021 15:56

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня

06.06.2021 15:42

Со дна Тургояка подняли «Ниву»

06.06.2021 13:35

В Челябинске загорелась карусель в парке Гагарина

06.06.2021 12:33

В Свердловской области найден пропавший накануне мальчик из Челябинской области

06.06.2021 12:13

Ковид за сутки оборвал жизни восьми южноуральцев

06.06.2021 11:56

Исторический музей Южного Урала открыл выставку-перформанс и экологический фестиваль

05.06.2021 15:07

В тайге под Североуральском потерялся девятилетний мальчик из Челябинской области

05.06.2021 13:37

Челябинский уролог – о курении: Только бросать и всё