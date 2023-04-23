Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 апреля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 апреля - День рождения газированной воды.

24 апреля - День российского стоматолога.

24 апреля - Международный день солидарности молодёжи.

24 апреля - День витражных сказок.

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных.

24 апреля - Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

24 апреля - Всемирный день борьбы с менингитом.

24 апреля - Всемирная неделя иммунизации.

24 апреля - Международный день просмотра телесериала «Светлячок».

24 апреля - День модной революции.

24 апреля в православном календаре День памяти священномученика Антипы Пергамского.