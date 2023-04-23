23.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)
22.04.2023
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали шесть пассажиров
22.04.2023
Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны
22.04.2023
Челябинцы продолжают сигнализировать властям об опасности открытых люков
22.04.2023
В Челябинской области в День Победы будут чтить память погибших в ходе СВО
21.04.2023
В Магнитогорске задержана кондуктор, подозреваемая в призывах в соцсетях к терроризму
Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)
21.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
20.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)
19.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)
18.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023