Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля

Предлагаем нашим подписчикам и читателям анонсы событий и мероприятий на 10 апреля.

А 10 часов начнутся профилактические оздоровительные акции, приуроченные ко Дню здоровья. Известные спортсмены проведут зарядку для всех желающих в здании железнодорожного вокзала города Челябинска.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Футбол в Челябинске: от дворовых до профессиональных команд».

В 18 часов 30 минут состоится открытие и гала-концерт международного музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет» (пл. Ярославского, 1, Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира.

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса.

6 апреля – День работников следственных органов МВД России.

6 апреля в народном календаре – Артемон - дери полоз.

6 апреля – в 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

6 апреля – в 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

6 апреля – в 1722 году Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год