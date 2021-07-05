Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое июля.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию ««Сколько на Южном Урале семей-долгожителей»».

С 11 до 13 часов на территории зоопарка Челябинска состоится праздничное мероприятие в формате интерактивного квеста «Счастливы вместе!», посвященное Дню семьи, любви и верности. В программе запланированы: работа интерактивных площадок («Фольклерная», «Музыкальная», «Творческая», «Спортивная», «Интеллектуальная – фитнес для мозга», «Ромашковая», «Медицинская»); концертно-развлекательная программа; награждение и поздравление семей с праздником от приглашенных почетных гостей. Завершится праздник общим флэш-мобом «Ромашковое поле» (Челябинск, улица Труда, 191).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 июля – Всемирный день поцелуя.

6 июля в православном календаре - Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

6 июля в народном календаре – Аграфена Купальница.

6 июля – в 1535 году произошла казнь Томаса Мора, выдающегося английского мыслителя-гуманиста, государственного деятеля.

6 июля – в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», содержащие изложение самых блестящих открытий автора в области в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе и теорию всемирного тяготения.

6 июля – в 1885 Луи Пастер впервые успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака.