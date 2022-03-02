Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье марта.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада-Пресс» проведет пресс-конференцию в формате онлайн «Масленица – 2022». На пресс-конференции расскажут о самых интересных мероприятиях, которые можно посетить четвертого, пятого и шестого марта в Челябинске и Миассе:

- традиционная Масленица от Дома дружбы народов Челябинской области;

- раскроют рецепт печенья на Масленицу от Областного центра народного творчества.

В 11 часов в Челябинском музее изобразительных искусств откроется выставка-ярмарка «Мир самоцветов». Мастера представят свои изделия в зале имени архитектора Е.В. Александрова. Выставка будет проходить с третьего по шестое марта 2022 года с 11 до 19 часов (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 11 часов состоится запуск газа в поселке Исаково в рамках федеральной программы догазификации (Челябинск, п. Исаково, ул. Трактовая, 18).

В 17 часов состоится новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 18 часов 30 минут представят шедевр Голливуда о несбыточной любви на фоне событий большой истории - «Касабланка». Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 марта - Всемирный день дикой природы.

3 марта - Всемирный день писателя.

3 марта - Всемирный день слуха.

3 марта в календаре праздников славян - День памяти князя Игоря.

3 марта в народном календаре – Овсянки, Ярило с Овсянкой, Ярило с бороной.

3 марта 1613 года - земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова.

3 марта 1861 года - император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

3 марта 1918 года - подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший выход России из Первой мировой войны.

3 марта 1920 года - в Москве открылся Дом печати (сегодня – Центральный Дом журналиста).