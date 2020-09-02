Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье сентября 2020 года.

В 14 часов в приложении ZOOM состоится пресс-конференция по теме ОСАГО.

В 14 часов представители застройщика продемонстрируют положительный опыт переустройства плоской крыши в скатную в рамках работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в Челябинской области. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Сергей Шаль, министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин, генеральный директор СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» Вадим Борисов, представители подрядной организации, управляющей организации и собственники (Челябинск, Блюхера, 7 А).

В 16 часов состоится Всероссийский Диктант Победы. В Челябинске его также напишут депутаты городской Думы.

В 16 часов облизбирком продемонстрирует, как идёт подготовка к выборам на избирательных участках Челябинской области с точки зрения безопасности здоровья граждан в текущих эпидемиологических условиях - наличие средств индивидуальной защиты, разметки, инструкций (Челябинск, пр. Ленина, 41А, участок №2055, «Дом архитектора»).

Справка.

3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). До 2020 года этот День воинской славы России отмечался второго сентября.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября в народном календаре – Фаддей Проповедник.