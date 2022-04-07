Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое апреля.

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска будет работать православная выставка-ярмарка, в которой принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья русской православной церкви. На ярмарке будет представлен большой выбор икон, церковной утвари, духовной литературы, качественной экологически чистой фермерской продукции, травяные сборы, растительные масла, сладости и мёд (Челябинск, проспект Ленина, 35).

В 10 часов в рамках проекта «Семейный Южный Урал» при поддержке Общественной палаты Челябинской области состоится открытие межсекторных стратегических сессий по развитию сообществ семей и формированию семейной инфраструктуры в городе Миассе (Миасс, ул. Романенко, 26).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему: «Каждое шестое преступление в Челябинской области совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как защититься от киберпреступников?» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, малый зал, третий этаж).

В 15 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» посетители освоят древнейший материал искусства - уголь. Вместе с художником-иллюстратором можно будет ощутить все прелести техники рисунка углем и создать свой первый скетч (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 16 часов начнутся соревнования в рамках Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту 2022. На турнире волонтеры-медики совместно с Челябинским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики проведут «Территорию здоровья». В фойе спорткомплекса организуют зону, где можно будет измерить давление, сатурацию, соотношение мышечной и жировой ткани, проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе и консультацию стоматолога по гигиене полости рта (Челябинск, Свердловский проспект, д. 51, Дворец спорта «Юность»). Расписание.

В 12 часов будет дан старт трехдневного уличного музыкального марафона нон-стоп в рамках Первого международного театрального музыкального фестиваля «Камерный beat» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, крыльцо Камерного театра).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 апреля – День российской анимации.

8 апреля - Международный день цыган.

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов.

8 апреля в православном календаре – Празднование Собора Архангела Гавриила.

8 апреля в народном календаре - Гавриил Благовест.

8 апреля - в 1158 году князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

8 апреля - в 1766 году запатентована первая пожарная лестница.

8 апреля – в 1918 году российский исторический триколор заменен красным флагом.

8 апреля – в 1920 году учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие.