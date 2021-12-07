Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Копейский городской округ, где введен в эксплуатацию новый дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Глава региона вручит ключи обладателям квартир, осмотрит благоустройство придомовой территории (Копейск, ул. Короленко, д. 12В).

С 9 до 12 часов состоится донорская акция в Челябинском государственном университете. Мобильный пункт сбора крови будет работать на втором этаже Театрального корпуса ЧелГУ.

В 10 часов – второй день VII ежегодного SOC-Форума, посвященного противодействию кибератакам и построению центров мониторинга ИБ. Организаторы - ФСБ России и ФСТЭК России, генеральный партнер – компания «Ростелеком-Солар». Регистрация на онлайн-участие. Программа (Москва, Центр Международной торговли).

В 12 часов состоится «Прямая линия» губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями региона.

В 12 часов состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Поддержка молодой науки», организованного ЮУрГУ в Год науки и технологий. Победителями конкурса стали девять проектов Южно-Уральского государственного университета. Награждение победителей пройдет с участием ректора ЮУрГУ Александра Шестакова (пр. Ленина, 78В, УК «Сигма»).

В 12 часов состоится открытие марафона знаний «Карьера и Soft Skills» - образовательного проекта, направленного на помощь молодым людям в саморазвитии и приобретении необходимых надпрофессиональных и профессиональных навыков. Марафон пройдет на базе ЧелГУ и ЮУрГУ. Программа (ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал театрального корпуса ЧелГУ).

В среду в 13 часов состоится встреча с руководством Кванториума и талантливыми школьниками по проекту распознавания лиц роботом-консультантом. В программе - знакомство с разработками ТРИДИВИ, демонстрация решений в области распознавания лиц и жестов (Челябинск, проспект Ленина, 64Д, шестой этаж, офис компании «3DiVi»).

В 14 часов состоится вебинар для малого и среднего бизнеса, организованный Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Тема: «Управление клиентским сервисом».

С 5 по 9 декабря проходит специализированная межмуниципальная ярмарка вакансий от ИТ организаций. Она пройдет в онлайн формате. Соискателям предложат более 40 вакансий от двенадцати ИТ-организаций из городов Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 декабря - Международный день художника.

8 декабря - День образования российского казначейства.

8 декабря в народном календаре – Клим Холодный.

8 декабря 1991 года подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

8 декабря 1992 года вышел указ Президента России о создании Федерального казначейства.