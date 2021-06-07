Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое июня.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Реализация экологических инициатив по изучению озера Тургояк».

В 11 часов медиахолдинг «Комсомольская правда» проведет пресс-конференцию, посвященную музыкальному марафону лучших творческих коллективов Южного Урала, который состоится в Челябинске 12 июня в честь Дня России. Хедлайнерами концерта выступит группа «Ананасов и Ко» и Театр Огня и Света «Пандорум» «Т.Э.Т.& Со» из Екатеринбурга (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 611).

В 11 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Общественное наблюдение в Челябинской области. Подготовка к избирательной кампании».

В 14 часов глава региона Алексей Текслер наградит лауреатов премии губернатора в сфере социальной защиты населения. Торжественная церемония приурочена к профессиональному празднику – Дню социального работника (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 19 часов у фонтана ЮУрГУ состоится экологический перформанс «При-роде». Перфоманс представят дети из Инклюзивной семейной театральной студии «Добрая история», которую основал «Искорка Фонд» при поддержке Фонда президентских грантов. Детей поддержала челябинская блогер Соня Гудим.

С 7 по 12 июня проходит ежегодная детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»).

В выставочном зале Челябинского центра искусств открывается выставка «Moments» Надежды Шаровой в рамках проекта «Периферия» (ул. Сони Кривой, 30).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 июня - Всемирный день океанов.

8 июня - День социального работника в России.

8 июня - День Республики Карелия.

8 июня - Всемирный день петербургских котов и кошек.

8 июня в народном календаре – Карп Карполов.

8 июня 1909 года выпущен первый серийный автомобиль российского производства.

8 июня 1946 года создана Международная организация журналистов (МОЖ).

8 июня 1948 года запущен советский реактор для производства оружейного плутония.