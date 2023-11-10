Анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 ноября (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2024 года Аэрофлот запустит рейс между Челябинском и Красноярском, сообщили в ав
10.11.2023

С 2024 года запустят авиасообщение между Челябинском и Красноярском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель начальника Управления проектной деятельности правительства Челябинской области
10.11.2023

Кадровое назначение в правительстве Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Международный аэропорт Магнитогорска (Челябинская области), закрытый на реконструкцию взлетно-пос
10.11.2023

Аэропорт Магнитогорска планирует возобновить работу с 11 ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков сегодня, десятого н
10.11.2023

Михаил Скоков поздравил действующих полицейских и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические условия, спо
10.11.2023

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10.11.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 ноября (18+)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.11.2023

Для нового центра по тхэквондо в Челябинске уже закупают инвентарь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.11.2023

Челябинская область передала в подшефную Ясиноватую новый мусоровоз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.11.2023

Лифт челябинского жилого дома облюбовали националисты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.11.2023

Челябинский театр современного танца представит премьеру «Диалоги»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.11.2023

Прокуратура помогла кременкульскому дедушке перестать быть «человеком-невидимкой»
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10.11.2023 15:48
Фото: Минспорта Челябинской области

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 ноября.

11 ноября

В Челябинске завершает работу Русский экономический форум. В субботу - молодёжный день. Планируется 5 панельных дискуссий, лекторий от работодателей, мастер-класс «Маркетинг и продвижение в соцсетях» и пленарная дискуссия «Технологический суверенитет – фундамент для страны и личной карьеры» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179).

В Челябинске пройдет первый чемпионат Челябинской области по сквошу (ул.Свободы, 2 к4).

В парке «Сад Победы» пройдёт спортивное мероприятие "Осенний батл». Традиционно проводятся состязания по трем дисциплинам: Lasertag, Фитнес-эстафета и  ГТО-эстафета.

Программа мероприятия:
11:20-11:50 Регистрация участников (выдача номеров);
12:00 Открытие соревнований;
12:10 Разминка участников с фитнес инструктором (главная сцена);
12:15 Старт "ГТО-эстафеты", командных игр по "LazerBATTL" и "Фитнес эстафеты" на территории парка;
12.15-14.00 Развлекательная программа на главной сцене;
14:00–14:30 Подведение итогов награждение.

В 9 часов в «Экопарке» стартуют бесплатные пробежки для всех желающих (ул. Молдавская, 10).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

В 12 часов  в спортивном комплексе «Металлург-Магнитогорск» состоится областной фестиваль чемпионов «Игры ГТО». Фестиваль соберет лучших спортсменов в возрасте от 18 до 49 лет из Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Троицка, Чебаркуля и Красноармейского района (Магнитогорск, ул. Набережная, 5).

В 12 часов  в Челябинске одновременно на двух площадках: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ,  ул. Энгельса, 107) и Челябинский государственный университет (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129), пройдет всероссийская просветительская акция, приуроченная ко всемирному дню науки за мир и развитие «Открытая лабораторная». 

В 12 часов Центре межкультурных коммуникаций начнется мастер-класс по японской кукле Чиогами Нингё (ул. Цвиллинга, 61). 

В 14 часов в рамках юбилейной выставки творческих работ учащихся и преподавателей Чебаркульской Детской школы искусств состоится творческая встреча с преподавателями ДШИ (ул. Сони Кривой, 30). 

В 18 часов в Челябинске начнется «Матч звезд» женского водного поло России. Большое спортивное шоу состоится впервые в истории женского водного поло России. Для зрителей будет организована шоу-программа Бассейн «Строитель»,ул. 50-летия ВЛКСМ, 14).

12 ноября

В Сатке на базе плавательного бассейна МАУДО «Спортивная школа Магнезит» состоится второй этап турнира «Путь чемпиона».

В 12 часов в ЮУрГУ пройдет День открытых дверей. Для взрослых в актовом зале университета пройдет информативная встреча с представителями приемной комиссии ЮУрГУ в формате открытого диалога (пр. Ленина, 76).

В 14 часов в киноцентре «Импульс» состоится открытый показ лучших фильмов Международного фестиваля национального кино «Золотое руно». Вход свободный (Ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. 

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 ноября - День военного пенсионера.

11 ноября - День окончания Первой мировой войны.

11 ноября - День экономиста в России.

11 ноября - День написания бумажных писем.

11 ноября - День винного туризма.

11 ноября - Всемирный день оригами.

11 ноября - Международный день фитнеса.

11 ноября - День офтальмолога в России.

11 ноября - Всемирный день шопинга.

11 ноября - День аюрведы.

11 ноября - Международный день энергосбережения.

11 ноября - Всемирный день мини-лыж.

11 ноября - День работника восстановительного поезда.

11 ноября - День липецкого трамвая.

1 ноября 1572 года зафиксирована вспышка сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.

11 ноября 1765 года основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства.

11 ноября 1837 года открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

11 ноября 1936 года в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению.

11 ноября 2002 года российский учёный Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре.

12 ноября - День творческих осуществлений.

12 ноября - День видимого дыхания на холоде.

12 ноября - Экологический праздник «Синичкин день».

12 ноября - День банковского работника Сбербанка России.

12 ноября - Международный день скороговорок.

12 ноября - День молитвы о сиротах.

12 ноября - День матери, потерявшей ребенка.

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября - День специалиста по безопасности.

12 ноября - Европейский день винного туризма.

12 ноября - День бухгалтера в Красноярском крае.

12 ноября - День профсоюзного работника в Республике Башкортостан.

12 ноября 1910 года в США совершен первый в мире кинотрюк, каскадёр прыгнул в реку из горящего воздушного шара.

12 ноября 1990 года Тим Бернерс-Ли опубликовал предложение по созданию Всемирной паутины World Wide Web.

Автор: Арина Родионова
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С первого января 2024 года Аэрофлот запустит рейс между Челябинском и Красноярском, сообщили в ав
10.11.2023

С 2024 года запустят авиасообщение между Челябинском и Красноярском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель начальника Управления проектной деятельности правительства Челябинской области
10.11.2023

Кадровое назначение в правительстве Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Международный аэропорт Магнитогорска (Челябинская области), закрытый на реконструкцию взлетно-пос
10.11.2023

Аэропорт Магнитогорска планирует возобновить работу с 11 ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.11.2023

Михаил Скоков поздравил действующих полицейских и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.11.2023 09:34

В Челябинской области в четверг – местами дождь с мокрым снегом

09.11.2023 09:24

МТС увеличила скорость мобильного интернета для жителей «Манхэттена» и «Западного луча»

08.11.2023 22:03

Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

08.11.2023 18:16

Анонсы событий и мероприятий на 9 ноября (18+)

08.11.2023 17:19

«Дебаркадер-2023» стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Челябинска

08.11.2023 17:01

Минздрав опроверг жалобу на попытки продажи в Юрюзани административного здания больницы

08.11.2023 16:32

Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива

08.11.2023 16:20

День единства на спорте: магнитогорцы показали, как дружны и спортивны

08.11.2023 16:15

Новый павильон «Атом» в Москве готов встретить гостей бесплатно

08.11.2023 16:06

Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничили до 15 ноября

08.11.2023 15:59

В Магнитогорске сохранили все льготы для горожан

08.11.2023 15:23

Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области официально завершится десятого ноября

08.11.2023 15:08

«Ночь искусств» в Историческом музее Южного Урала собрала более четырех тысяч гостей

08.11.2023 14:41

Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда

08.11.2023 14:11

Частная челябинская компания поплатилась за строительной мусор в контейнере для бытовых отходов

08.11.2023 13:44

Большинство челябинцев выступает за вывески исключительно на русском языке

08.11.2023 13:23

Челябинск почтил память сотрудников ОВД, погибших при исполнении

08.11.2023 13:11

В Челябинске посветлело пространство вокруг башни с часами

08.11.2023 12:34

Новое назначение в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области

08.11.2023 12:26

В Челябинске с начала года ветхие и аварийные стены покинули 54 семьи

08.11.2023 11:53

В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших коронавирусом

08.11.2023 11:49

Новое прочтение «Евгения Онегина» представят челябинцам Евгений Миронов и Марина Александрова

08.11.2023 11:35

Глава Курчатовского района встретился с юными преемниками

08.11.2023 11:31

В Челябинской области и в 2024 году мигрантам не разрешат работать водителями автобусов и такси

08.11.2023 11:13

Как южноуральские танкисты лесополосу в Сватово-Кременном направлении взяли

08.11.2023 11:09

В Еманжелинском районе водитель «БМВ» задавил пожилую женщину

08.11.2023 11:06

В Каслях открылся новый виртуальный концертный зал

08.11.2023 10:38

Южноуральские полицейские почтили память погибших коллег

08.11.2023 10:11

В Челябинской области 9 ноября на 5 часов запретят движение автобусов и большегрузов по М-5

08.11.2023 10:00

Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске

08.11.2023 09:39

В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса

08.11.2023 08:53

Жители Карабаша получили ключи от новых квартир

07.11.2023 20:42

В Челябинской области восьмого ноября – местами дожди, туманы

07.11.2023 19:26

НМУ в пяти городах Челябинской области сохранятся еще на сутки

07.11.2023 18:50

В Москве завершает свою работу экспозиция «Прикоснись к Челябинской области»

07.11.2023 17:17

Челябинцы завоевали 17 наград Кубка России по плаванию для спортсменов с ПОДА

07.11.2023 17:06

Челябинск накрыло плотным туманом

07.11.2023 16:39

Проект ММК признан главным событием года в металлургии России

07.11.2023 16:26

«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых

07.11.2023 16:16

Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище

07.11.2023 15:57

Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января

07.11.2023 15:42

Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»

07.11.2023 15:06

Открыт VI сезон детской Медной лиги КВН