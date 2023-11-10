Анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 ноября.

11 ноября

В Челябинске завершает работу Русский экономический форум. В субботу - молодёжный день. Планируется 5 панельных дискуссий, лекторий от работодателей, мастер-класс «Маркетинг и продвижение в соцсетях» и пленарная дискуссия «Технологический суверенитет – фундамент для страны и личной карьеры» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179).

В Челябинске пройдет первый чемпионат Челябинской области по сквошу (ул.Свободы, 2 к4).

В парке «Сад Победы» пройдёт спортивное мероприятие "Осенний батл». Традиционно проводятся состязания по трем дисциплинам: Lasertag, Фитнес-эстафета и ГТО-эстафета.

Программа мероприятия:

11:20-11:50 Регистрация участников (выдача номеров);

12:00 Открытие соревнований;

12:10 Разминка участников с фитнес инструктором (главная сцена);

12:15 Старт "ГТО-эстафеты", командных игр по "LazerBATTL" и "Фитнес эстафеты" на территории парка;

12.15-14.00 Развлекательная программа на главной сцене;

14:00–14:30 Подведение итогов награждение.

В 9 часов в «Экопарке» стартуют бесплатные пробежки для всех желающих (ул. Молдавская, 10).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

В 12 часов в спортивном комплексе «Металлург-Магнитогорск» состоится областной фестиваль чемпионов «Игры ГТО». Фестиваль соберет лучших спортсменов в возрасте от 18 до 49 лет из Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Троицка, Чебаркуля и Красноармейского района (Магнитогорск, ул. Набережная, 5).

В 12 часов в Челябинске одновременно на двух площадках: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107) и Челябинский государственный университет (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129), пройдет всероссийская просветительская акция, приуроченная ко всемирному дню науки за мир и развитие «Открытая лабораторная».

В 12 часов Центре межкультурных коммуникаций начнется мастер-класс по японской кукле Чиогами Нингё (ул. Цвиллинга, 61).

В 14 часов в рамках юбилейной выставки творческих работ учащихся и преподавателей Чебаркульской Детской школы искусств состоится творческая встреча с преподавателями ДШИ (ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов в Челябинске начнется «Матч звезд» женского водного поло России. Большое спортивное шоу состоится впервые в истории женского водного поло России. Для зрителей будет организована шоу-программа Бассейн «Строитель»,ул. 50-летия ВЛКСМ, 14).

12 ноября

В Сатке на базе плавательного бассейна МАУДО «Спортивная школа Магнезит» состоится второй этап турнира «Путь чемпиона».

В 12 часов в ЮУрГУ пройдет День открытых дверей. Для взрослых в актовом зале университета пройдет информативная встреча с представителями приемной комиссии ЮУрГУ в формате открытого диалога (пр. Ленина, 76).

В 14 часов в киноцентре «Импульс» состоится открытый показ лучших фильмов Международного фестиваля национального кино «Золотое руно». Вход свободный (Ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 ноября - День военного пенсионера.

11 ноября - День окончания Первой мировой войны.

11 ноября - День экономиста в России.

11 ноября - День написания бумажных писем.

11 ноября - День винного туризма.

11 ноября - Всемирный день оригами.

11 ноября - Международный день фитнеса.

11 ноября - День офтальмолога в России.

11 ноября - Всемирный день шопинга.

11 ноября - День аюрведы.

11 ноября - Международный день энергосбережения.

11 ноября - Всемирный день мини-лыж.

11 ноября - День работника восстановительного поезда.

11 ноября - День липецкого трамвая.

1 ноября 1572 года зафиксирована вспышка сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи.

11 ноября 1765 года основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства.

11 ноября 1837 года открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

11 ноября 1936 года в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению.

11 ноября 2002 года российский учёный Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре.

12 ноября - День творческих осуществлений.

12 ноября - День видимого дыхания на холоде.

12 ноября - Экологический праздник «Синичкин день».

12 ноября - День банковского работника Сбербанка России.

12 ноября - Международный день скороговорок.

12 ноября - День молитвы о сиротах.

12 ноября - День матери, потерявшей ребенка.

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября - День специалиста по безопасности.

12 ноября - Европейский день винного туризма.

12 ноября - День бухгалтера в Красноярском крае.

12 ноября - День профсоюзного работника в Республике Башкортостан.

12 ноября 1910 года в США совершен первый в мире кинотрюк, каскадёр прыгнул в реку из горящего воздушного шара.

12 ноября 1990 года Тим Бернерс-Ли опубликовал предложение по созданию Всемирной паутины World Wide Web.