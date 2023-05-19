Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 мая.

20 мая, суббота

Завершает свою работу ярмарка фермерских товаров. Мероприятие организуется региональным центром «Мой бизнес». Время работы ярмарки 9:00 до 15:00 (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»).

С 10 до 19 часов в Челябинске работает CHE_Market - о дин из самых крупных на Урале маркет мастеров хэндмэйда (пр. Ленина, 35).

В поселке Слюдорудник на территории Туристического центра "ПРОВИНЦИЯ" проходит ярмарка «На рудниках». Вот уже в седьмой раз в пригороде Кыштым проводится необычная ярмарка. В индустриальном ангаре у подножья Слюдяной горы соберутся

мастера и художники, фотографы и ученые, спортсмены и историки. Полная программа мероприятия тут.

В Челябинске пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.

Программы челябинских площадок:

Государственный исторический музей Южного Урала (ул. Труда, 100).

Челябинский музей изобразительных искусств (пл. Революции, 1).

Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим».

Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского (ул Кирова, д 8).

Театр «Манекен» (ул. Пушкина, 64).

Факультет музыкального искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского (ул. Плеханова, д 41).

Челябинский центр искусств (ул. Сони Кривой, 30).

Галерея современного искусства «ОкNо» (ул. Сони Кривой, 79А).

Larisa Depershmidt art gallery (Лесопарковая, 7Г).

В 10 часов стартует «Зеленый марафон». Спортивная часть мероприятия включает забег на дистанцию 4.2 км или скандинавскую ходьбу. Для детей от 7 до 14 лет предусмотрена детская дистанция - 420 метров. Также гостей ждут концерт, фотозоны, интерактивы, а также множество акций, развлечений и подарков от Сбера и партнеров (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина).

В 14 часов в Кинокультурном Центре Победа на фестивале фэнтези, кино и ролевых игр "Fantasy Fest" можно попасть в Средиземье (Челябинск, Комсомольский пр., 34).

В 14 часов в Кинотеатре имени А. С. Пушкина состоится церемония закрытия V Всероссийского Герасимовского киноконкурса «В начале славных дел» (Пушкина, 64).

В 14 часов в Челябинском государственном университете пройдёт форум «Школы медиакоммуникаций» для молодых медиаспециалистов Южного Урала. Стать участником могут юные журналисты и создатели контента от 14 лет.Программа форума включает лекции и паблик-токи от медиаспециалистов, а также развлекательные форматы (ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус).

С 16 до 18 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина приглашает на музыкально-танцевальную программу "От всей души" (летний театр).

В 17 часов на территории парка качелей в Экопарке Курчатовского района состоится танцевальный вечер «Вальс Победы».

В 17 часов открытие выставки «Мастерская находится в цоколе». Экспозиция, документирующая процесс развития открытых мастерских «Цоколь» в Доме архитектора (Челябинск, пр. Ленина, 41а).

В 17 часов начнется концерт студентов кафедры музыкального искусства эстрады. На сцене выступит симфоджазовый оркестр ЮУрГИИ (Плеханова,41, большой зал им. Б.М. Белицкого).

21 мая, воскресенье

Пресс-тур «Синташта: мир древних индоевропейцев» в музей-заповедник «Аркаим». Пресс-тур проводится в рамках проекта «Синташтинский феномен», выигравшего грант Президента РФ.

В поселке Слюдорудник на территории Туристического центра "ПРОВИНЦИЯ" проходит ярмарка «На рудниках». Полная программа мероприятия тут.

С 10 до 20 часов в Челябинске пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом». Всех жителей города приглашают посетить мастер-классы, творческую ярмарку, вкусно поесть, послушать лекции, посмотреть выступление фехтовальщиков, поучаствовать в конкурсах (Сквер «Алое поле»).

С 10 часов до 19 часов в Челябинске работает CHE_Market -о дин из самых крупных на Урале маркет мастеров хэндмэйда (пр. Ленина, 35).

С 10 до 17 часов в ДК им.Кирова г. Копейск состоится VI Областной конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых коллективов «Город играет джаз» (ул. Карла Маркса, 7, Копейск).

В 12 часов детская джазовая студия «Бэби-Джаз» приглашает на ХХIII Детский джазовый фестиваль. В программе фестиваля примут участие более 100 участников в возрасте от 7 до 17 лет. Программу ведет музыковед, джазовый критик, преподаватель ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского Наталья Риккер (Городской сад им. А. С. Пушкина).

С 12 до 16 часов на пешеходной зоне ул. Кирова пройдет городская массовая акция под лозунгом «Мы знаем! Мы помним!», приуроченная ко Дню памяти умерших от СПИДа.

В 12 часов на набережной реки Миасс в Арт-сквере горожан ждет мульт-парад с участием ростовых кукол, конкурсы, игры и концерт творческих коллективов всех детских школ искусств города, которые исполнят песни из знаменитых мультфильмов. Фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест».

С 16 до 18 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина приглашает на концерт духового оркестра (летний театр).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 мая - Фестиваль «Ночь музеев».

20 мая - Праздник разливаний.

20 мая - Всемирный день пчёл.

20 мая - День рождения джинсов.

20 мая - Всемирный день виски.

20 мая - День Волги.

20 мая - Всемирный день врача-травматолога.

20 мая - День ветряных вертушек.

20 мая - Всемирный день метрологии.

20 мая - День калмыцкого чая.

20 мая - Всемирный день скрипки.

20 мая - День посадки лимонного дерева.

20 мая - День кровельщика.

20 мая - Международный день красных кроссовок.

20 мая - Всемирный день скандинавской ходьбы.

20 мая - День московских парков.

20 мая - Международный день клинических исследований.

21 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа.

21 мая - Международный день чая.

21 мая - Всемирный день розы.

21 мая - Всемирный день выпечки.

21 мая - День Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

21 мая - День музы и вдохновении.

21 мая - Международный день Космоса.

21 мая - День полярника.

21 мая - Всероссийский день защиты от безработицы.

21 мая - Всемирный день медитации.

21 мая - День военного переводчика.

21 мая - День мачехи.

21 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа День «Говори как Йода».

21 мая - День работника БТИ (День инвентаризатора).