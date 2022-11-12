Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 ноября.

12 ноября, суббота

В 11 часов и 13 часов в Челябинском театре кукол состоится премьера «Сказки о том, как жила-была последняя Муха» (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

В 14 часов клуб «Собачье сердце» Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина приглашает любителей животных на встречу с кинологами «День щенка». По завершении встречи - фотосессия для всех желающих (Челябинск, ул. Коммуны 69 / ул. Свободы 60, Коралловый зал).

С 14 до 16 часов пройдет заключительное занятие цикла лекций по первой помощи. Темы: эпилепсия, сердечно-легочная реанимация, инсульты, инфаркты и гипертонический криз. Регистрация (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 55, GoGreenCenter, второй этаж, вход со стороны ул. Кирова).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

Афиша детских библиотек Челябинска.

В рамках проекта «Библионяня» состоятся тематические занятия, занимательные игры и физкультминутки для малышей от 1,5 до трех лет.

13 ноября, воскресенье

В 10 часов состоится День открытых дверей в Челябинском государственном университете (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, главный корпус ЧелГУ).

С 11 часов со школьниками встретятся химический, биологический, математический, экономический, историко-филологический факультеты, институт права, институт образования и практической психологии и факультет лингвистики и перевода.

В 12 часов 30 минут начнут работу площадки факультетов управления, журналистики, Евразии и Востока, экологии, фундаментальной медицины, института информационных технологий, физического факультета, института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, а также факультета заочного и дистанционного обучения.

В 11 часов и 13 часов 30 минут в Челябинском театре кукол состоится премьера «Сказки о том, как жила-была последняя Муха» (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

В 13 часов в Троицке состоится этно-шоу «Показ невест Южного Урала» (Троицк, ул. им. Ю. А. Гагарина, 13, Южно-Уральский государственный аграрный университет).

В 13 часов – угощение тёщиными блинами, ярмарка старинных украшений, обрядовые песни.

В 14 часов – начало показа. Наряды будут представлять и комментировать известный российский художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов совместно с автором коллекции «Уральский look» Евгенией Ядрышниковой.

В 14 часов 30 минут состоится ассессмент-сессия в рамках ежегодной премии для поддержки инициативной молодежи Челябинской области #ДвигайЧЕ (: молодежный оздоровительно-культурный лагерь «Черемушки», отъезд в 13.40 от правительства: Челябинск, Цвиллинга, 27).

В 16 часов в музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала состоится вечер, посвященный памяти Геннадия Здановича. Своими воспоминаниями о человеке, открывшем миру загадочный Аркаим, поделится челябинский краевед, писатель, общественный деятель Кирилл Шишов (Челябинск, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной Миасса).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 ноября - День работников Сбербанка России.

12 ноября - День специалиста по безопасности в России.

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября отмечается экологический праздник – Синичкин день.

12 ноября в народном календаре - Зиновий и Зиновия.

12 ноября – в 1472 году Великий князь Московский Иван III женился на Софье Фоминишне Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина Палеолог

12 ноября 1803 года Николай Карамзин официально назначен «российским историографом».

12 ноября 1841 года Николай I издал Указ о составлении общего проекта сберегательных касс в России.

12 ноября – в 1910 году первый кинотрюк - каскадер прыгал в Гудзон из горящего воздушного шара.

13 ноября - Всемирный день доброты.

13 ноября - Международный день слепых.

13 ноября - День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России.

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России.

13 ноября в народном календаре – Спиридон и Никодим.

13 ноября 1921 года основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.