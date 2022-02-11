Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 февраля.

12 февраля, суббота

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Коркинский городской округ, где примет участие в торжественном открытии лыжной базы «Березка» после реконструкции.

В 12 часов открытие и массовые забеги в рамках XL Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Челябинске. В 2022 году на лыжные трассы выйдут 20 тысяч жителей из всех 43 муниципальных образований Южного Урала, в том числе супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер вместе с сыном Михаилом (пр. Ленина, 84, МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной»).

В 14 часов в музее изобразительных искусств состоится сеанс автоматического рисования. «Автоматический рисунок» (пл. Революции, 1).

В 15 часов в конференц-зале Челябинского епархиального управления пройдёт встреча с артистами драматического театра Анастасией Павловой и Дмитрием Олейниковым. Регистрация (Кыштымская, 34).

В 18 часов на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» в музее изобразительных искусств состоится арт-вечеринка быстрых свиданий в честь Дня влюбленных (пл. Революции, 1).

13 февраля, воскресенье

С 12 до 18 часов в Челябинске состоится Третий Сретенский турнир по хоккею с мячом в валенках. На лёд выйдут взрослые и детские команды, которые поборются за переходящий кубок митрополита Челябинского и Миасского (ул. 250-летия Челябинска, 38, ледовая арена «Трактор»).

В 12 часов в холле начнётся работа интерактивной зоны для зрителей.

В 13 часов – открытие турнира.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 февраля – Международный день брачных агентств.

12 февраля – Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина.

12 февраля 2022 года состоится «Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы.

12 февраля в народном календаре Трехсвятие, Васильев день.

12 февраля 1864 года был открыт московский зоопарк.

12 февраля 1955 года советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур.

13 февраля 2022 года - День зимних видов спорта в России.

13 февраля - Всемирный день радио.

13 февраля по народному календарю - Никита-пожарник.

13 февраля в календаре православных праздников - День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

13 февраля 1720 года Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое учреждение России.

13 февраля Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва.

13 февраля 1895 года - День рождения мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.