Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 24 и 25 июня.

24 июня

В эти выходные в Челябинске проходят международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour». В Челябинске выступят лучшие дзюдоисты России, а также представители дружественных государств: Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран. Каждый день начало предварительных поединков в 10.00, а финальный блок – в 17:00 (ледовая арена Трактор, 250-Летия Челябинска, 38).

С 24 по 29 июня в Челябинской области на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» состоится форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО».

В 10 часов доцент кафедры общей и профессиональной педагогики ЧелГУ Елена Батина проведёт арт-терапевтическое занятие, которое поможет всем желающим поверить в свои силы (ул. Бр.Кашириных, 129).

С 10 до 15 часов среди команд школьников г. Челябинска пройдет соревнование по испытанию конструкций беспилотных летательных аппаратов. В рамках летней Аэрокосмической школы ЮУрГУ участники представят жюри макеты планеров, воспроизведут их запуски, выступят с докладами (Сосновский район, пос. Кременкуль, площадка ЗАО «Аэрокосмос»).

С 11 до 14 часов пройдет Открытый фестиваль уличной культуры и спорта в Челябинске. Спортивный семейный праздник с конкурсами и призами праздник “Спортивный двор” с конкурсами и призами праздник (ул. Чичерина, 25).

В 11 часов 30 минут начнётся турнир по футболу для зависимых лиц в ремиссии между реабилитационными центрами. В мероприятии примут участие 11 команд. В рамках турнира также пройдет мастер-класс от профессиональной футбольной команды МФК «СИГМА-К» (ул. Дербентская, 41).

В 12 часов пройдет ткрытие еще одного, уже третьего, пространства для свободного нанесения граффити. В рамках мероприятия пройдет мастер-класс: художники распишут стену, а все желающие под чутким руководством профессионалов смогут внести свою лепту в создание нового арт-объекта (Комсомольский проспект, 10).

В 12 часов на летней эстраде челябинского исторического музея начнется танцевальная фитнес программа Salsation (ул. Труда, 100).

В 13 часов на «Трассе 74» в Челябинске пройдут соревнования по дрэг-рейсингу. Дрэг-рейсинг — это парные заезды на 402 метра. Для зрителей вход свободный (Северный Луч, 2Д).

В 13 часов посетителей челябинского зоопарка ждет медвежья рыбалка. Погода обещает быть хорошей, форель уже завезена и плавает в бассейне, а в соседнем вольере Алтын и Айриша уже разминаются для прыжков в воду (ул. Труда, 191).

В 17 часов начнется праздник для жителей микрорайона Чурилово. На площадке спортивно-досугового комплекса «АльтерСпорт» всех желающих ждут спортивные и творческие конкурсы и концертная программа (ул. Зальцмана, 14А).

В 18 часов театр «Манекен» покажет на сцене Арт-сквера на набережной Челябинска спектакль «Город влюблённых людей».

С 18 до 22 часов во внутреннем дворике первого корпуса ЧелГУ состоится летний молодежный фестиваль «Приём!». Здесь развернутся площадки с мастер-классами, настольными играми и караоке. Будет организован фуд-корт и кинотеатр под открытым небом. В завершении вечера – пенная вечеринка. Вход свободный.

В 19 часов сцену Арт-сквера выйдет уникальный творческий дуэт Юрия Давои и Павла Хатунцева. Юрий и Павел – выпускники Южно-уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского, лауреаты многочисленных международных и всероссийских конкурсов.

В 16 часов 30 минут пройдет торжественное открытие Fonbet — международных соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин — этапа профессиональных соревнований «Russian Judo Tour». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия.

В 17 часов В Магнитогорске состоится финал III областной оркестровой сессии, которая проходит в рамках областного проекта «Школа исполнительского мастерства». Концерт детско-юношеского симфонического оркестра «Дыхание музыки» пройдет в большом зале Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Вход свободный (Магнитогорск, ул. Грязнова, 22).

В 19 часов начнется просмотр фильма "Берегись автомобиля". Проект реализуется Ретро FM при поддержке Администрации города Челябинска. Организаторы просят на случай пасмурной или ветренной погоды - запаситесь зонтиком и пледом. Вход свободный.

В 20 часов на открытии «УТРА» выступит группа PIZZA, гости форума смогут послушать треки «Оружие», «Лифт», «Пятница», «Романс» в приятной компании.

С 22 часов 45 минут до 01:00 на челябинской телебашне появятся силуэты ярких молодых людей, эквалайзер и неоновые цвета. Филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит яркую подсветку на телебашне в честь Дня молодежи.

25 июня

В Челябинске проходят международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour». Каждый день начало предварительных поединков в 10.00, а финальный блок – в 17:00.

В 16 часов в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина начнется концерт духового оркестра в летнем театре парка.

С 17 до 19 часов экопарк приглашает старшее поколение на танцевальный вечер (территория парка качелей).

В 22 часа в летнем кинотеатре под открытым небом состоится просмотр к/ф "Грозный папа". Вход свободный (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

Афиша мероприятий в Горсаду им. А. С. Пушкина на выходные.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска на выходные.

24 июня - День молодежи.

24 июня - День Парада Победы 1945 года.

24 июня - Праздник чувств.

24 июня - Международный день феи.

24 июня - Всемирный день смурфиков.

24 июня - День разноцветных стекол.

24 июня - Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

24 июня - День изобретателя и рационализатора.

24 июня - День Республики Чувашия.

24 июня - День бармена и миксолога.

24 июня - Международный день амброзии.

24 июня 1497 года открыта Канада.

24 июня 1812 года французская армия Наполеона напала на Российскую империю, начало Отечественной войны 1812 года.

24 июня 1899 года на Кольском полуострове основан город-порт Полярный.

24 июня 1930 года впервые в мире для обнаружения самолетов применен радар.

24 июня 1935 года в Тбилиси открылась первая в мире Детская железная дорога.

24 июня 1959 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».

25 июня - День дружбы и единения славян.

25 июня - День улыбок незнакомым людям.

25 июня - День моряка.

25 июня - Всероссийский день национальной гордости.

25 июня - День города - Новосибирск.

25 июня - День козьего сыра.

25 июня - Глобальный день «Битлз».

25 июня - День работников статистики.

25 июня - Праздник выпускников школ.

25 июня 1927 года в СССР запатентован прибор для записи звука на кинопленку.

25 июня 1935 года основана Международная ассоциация писателей.

25 июня 1957 года изобретен спортивный снаряд «летающая тарелка».

25 июня 1966 года успешно запущен первый советский метеоспутник «Космос-122».

25 июня 1998 года представлена операционная система «Windows 98».