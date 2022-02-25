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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 26 февраля, у православных первая в 2022 году родительская суббота – Вселенская мясопустн
25.02.2022

У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.02.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Клиенты пяти российских банков не смогут расплачиваться картами за границей. Речь идёт о банках г
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25.02.2022

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25.02.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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Анонсы
Общество
25.02.2022 18:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 февраля.

26 февраля, суббота

В Челябинске будет дан старт комплексной Спартакиады среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области 2022 года. Первый вид, соревнования по лыжным гонкам, пройдет на территории спортивно-тренировочного центра МБУ «СШОР №5 по лыжным видам спорта» (Челябинск, поселок Тарасовка, Карпов пруд, ул. Абрикосовая, 26Б).

С 11 до 14 часов Центр занятости населения города Челябинска организует специализированную ярмарку вакансий. В связи с существенным обновлением и увеличением подвижного состава ООО «Челябинский городской электрический транспорт» объявляет срочный набор кондукторов, водителей трамваев и троллейбусов для работы на общественных городских перевозках в Челябинске (ул. 1-й Пятилетки, д. 30, трамвайное депо №1).

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 12 часов состоится региональный отборочный этап международных соревнований FIRST LEGO League 2022.  Связующая тема этого сезона этого года - «Грузовые перевозки» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 12 часов Челябинский центр искусств приглашает на моноспектакль Андрея Ваганова «Фауст/Нулин» по композициям А. С. Пушкина. Драматургическая основа спектакля – «Сцена из Фауста» («Мне скучно, бес…») и короткая шуточная поэма «Граф Нулин», написанные в Михайловском в 1825 году (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 13 часов состоится соучаствующее проектирование велостратегии Челябинска (совместная работа горожан над проектом). Разработчики покажут первый вариант карты городских веломаршрутов и мест хранения велосипедов (пр. Ленина, 41А).

Программа:

С 13 часов до 14 часов 15 минут - презентация первого варианта велостратегии. Обсуждение: как будет развиваться велодвижение в Челябинске. Лекция «Велосипед - средство передвижения» от Юлии Красноперовой, руководителя проекта велостратегии (бюро OTS lab). Вход свободный для всех с QR-кодом.

 С 14 часов 30 минут до 16 часов - Воркшоп: определяем основные веломаршруты Челябинска. Практическая часть мероприятия, на которую нужна регистрация. Участники смогут дать рекомендации по улучшению карты веломаршрутов, которые будут включены разработчиками в финальную версию карты.

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится интерактивный песочный спектакль «Как медвежонок небы менял» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 13 часов 10 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Русские грузины. Фильм второй». Вторая часть проекта Леонида Парфенова (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 14 часов состоится открытие XII спартакиады Союза строительных компаний Челябинской области 2022. Представители строительных компаний будут состязаться в 16 видах (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2/а, лыжная база).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств состоится лекция «Беспредметная живопись уральских художников». Сотрудник музея Полина Кузнецова расскажет об абстрактных тенденциях в работах местных мастеров. Слушатели развеют возможные заблуждения об изолированности регионального искусства, ведь оно было в контексте общемировой культуры. Из лекции вы узнаете о творчестве таких челябинских художников, как Николай Аникин, Павел Ходаев, Борис Чернышев и других (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов 30 минут состоится открытый урок инклюзивных танцевальных команд Клуба «Наше место». В программе «Танцевальный джем» участники покажут, как им удается стирать все границы между физическими возможностями разных людей. Вход по QR-коду о вакцинации, QR-коду о перенесённом заболевании, по справке медицинского отвода от вакцинации (Челябинск, проспект Ленина, 62А, центр Dance House).

В 15 часов в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Камон Камон». Хоакин Феникс приглашает в удивительное и захватывающее путешествие в мир детей, их грез, надежд и чаяний. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 16 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится моноспектакль «Маяковский. Как живой с живыми говоря» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 18 часов на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» в Челябинском музее изобразительных искусств состоится премьера «Желтый звук» - все желающие смогут услышать фантасмагорическое музыкально-художественное произведение Василия Кандинского. Музей станет единственной в истории современной России площадкой, где Трио ХГБ (Хомяков-Гутовский-Белов) исполнит это редкое произведение (Челябинск, площадь Революции, 1).

В 18 часов «Клоповнике» состоится выставка «Беспечатники». Будут представлены авторские издания: андеграундные журналы, яркие сумасшедшие зины, фотоистории, комиксы, детские книжки, самопально изданные стихи и проза, истории о путешествиях. Книги можно будет не только посмотреть или приобрести, но и сделать самим.

В 18 часов 40 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Ночь на Земле». Один из характерных фильмов Джима Джармуша, в прошлом году отметивший 30-летний юбилей. Пять историй, которые происходят одновременно в разных частях света и посвящены таксистам и их пассажирам. Оригинальная звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

27 февраля, воскресенье

В 7 часов 50 минут состоится выезд на соревнования по ездовому спорту «Созвездие гончих псов» в пос. Слюдорудник Кыштымского городского округа. А программе забеги лыжников с собаками, нарты на 2, 4 и 6 собак, а также детский забег (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Серебряное копытце» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

С 12 часов до 14 часов 30 минут состоится «ЭкоМасленица» в физкультурно-спортивном клубе «Горка» (Копейск, проспект Победы, 49А). Для СМИ будет организован трансфер – в 11 часов 20 минут (от пл. Революции, 2).

Программа:

– конкурс на лучшее экочучело зимы;

– ежегодная ярмарка экомастеровых «Солнцеворот» (мастер-классы по росписи деревянных ложек, созданию «птицы счастья» и др.);

– эковикторина от ведущих детской телепередачи «ЭкоАзбука» с вручением призов и подарков;

– выступления творческих коллективов;

– традиционные русские забавы – перетягивание каната, метание валенка, масленичные заигрыши с озорными скоморохами, карусель забав «ЗакрутиХа», частушки под гармошку, танцы и многое другое;

– вкусные угощения и конкурс «Блинное солнышко»;

– работа аттракционов.

- сжигание чучела зимы, а все экочучела отправятся на переработку.

В 12 часов 10 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Русские грузины. Фильм второй». Вторая часть проекта Леонида Парфенова (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Каменный цветок» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 14 часов в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» в Челябинском музее изобразительных искусств состоится мастер-класс «Рисунок эбру» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Камон Камон». Хоакин Феникс приглашает в удивительное и захватывающее путешествие в мир детей, их грез, надежд и чаяний. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 15 часов состоится собрание жителей города Челябинска по рассмотрению инициативного проекта «Благоустройство части территории МБУК «Зоопарк» (устройство внутреннего проезда, парковки для автотранспорта, наружного освещения) на территории МБУК «Зоопарк» со стороны ТРК «Родник» до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» и участию в Программе инициативного бюджетирования (собрание пройдет на территории МБУК «Зоопарк», вход на экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы», парк динозавров «Затерянный мир», въезд со стороны ТРК «Родник»).

В 15 часов в Киномаксе-Урал покажут волшебную комедию в постановке театра «Глобус» - «Сон в летнюю ночь». Три измерения и три сюжета причудливо переплетаются в одной из самых знаменитых комедий, которая очаровывает зрителей всего мира уже более 400 лет.

В 16 часов в Молодёжном театре состоится Лаборатория зрителей, посвящённая предстоящей премьере «Каменное сердце» (12+) по сказке Вильгельма Гауфа. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи.

В 17 часов 40 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - оскароносный шедевр Фрэнсиса Форда Кополлы «Крестный отец», 50-летие фильма. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поминают усопших за всю историю человечества.

26 февраля - Всемирный день неторопливости (или День медлительности).

26 февраля в народном календаре - Мартинианов день. Мартиниан считается укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

26 февраля 1878 года с легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот термин «микроб».

26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод.

27 февраля - Международный день полярного медведя.

27 февраля - Всемирный день неправительственных организаций.

27 февраля - День Сил специальных операций в России.

27 февраля в православном календаре - День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

27 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном суде. Неделя мясопустная – это воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а на богослужении говорят про Страшный суд.

27 февраля в народном календаре – Кирилл Весноуказчик.

Автор: Любовь Юрина
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25.02.2022

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25.02.2022

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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25.02.2022 17:08

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Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора

25.02.2022 13:22

Российские военные сообщили о контроле над Чернобыльской АЭС

25.02.2022 13:14

Челябинская область сожалеет об отмене Кубка мира в «Солнечной долине»

25.02.2022 13:11

Грандиозный проект Виктора Рашникова «притянул» в Магнитогорск рестораторов и представителей индустрии общепита

25.02.2022 13:04

Разглядели звезды

25.02.2022 12:53

По требованию прокуратуры: коммунальщики Копейска сделают перерасчет начислений за холодную воду жителям Старокамышинска

25.02.2022 11:42

МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях

25.02.2022 11:07

В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца

25.02.2022 10:52

Матч Евролиги по водному поло в Челябинске 26 февраля не состоится

25.02.2022 10:44

Россиян попросили отложить поездки на юг

25.02.2022 10:03

США ввели ограничения на операции в долларах и евро. И это только один пункт из списка новых санкций

25.02.2022 09:53

Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи

25.02.2022 09:49

Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации

25.02.2022 09:41

Сбербанк, попавший под санкции США, продолжает работать в обычном режиме

25.02.2022 09:35

В Челябинске прошли общественные слушания по метротраму: живого общения не получилось

25.02.2022 09:25

ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям

25.02.2022 09:19

В Челябинской области обнулят налог для инвесторов строительства крупных объектов спорта

25.02.2022 09:14

Санкции Великобритании: «Аэрофлот», экспорт технологий, заморозка активов ВТБ

24.02.2022 21:55

РЖД запустили дополнительные поезда из городов юга России

24.02.2022 21:10

Водитель родился в рубашке: в Челябинске экскаватор смял легковой автомобиль

24.02.2022 19:32

Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа

24.02.2022 19:15

В пятницу в Челябинской области лишь местами ожидается снег

24.02.2022 19:07

Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

24.02.2022 18:58

В Челябинской области созданы три пункта для беженцев

24.02.2022 18:26

Молодые семьи Челябинска смогут улучшить жилищные условия благодаря господдержке

24.02.2022 18:18

В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» появится новое пространство для пешеходов

24.02.2022 18:14

РЖД вводит ограничения на перевозку грузов в Украину и открывает «горячую линию» для грузоотправителей

24.02.2022 18:05

В Кремле назвали цель военной спецоперации: зачистить Украину от нацистов

24.02.2022 17:37

Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала

24.02.2022 17:26

В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»

24.02.2022 17:23

Два российских гражданских судна подверглись обстрелу

24.02.2022 17:19

В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко

24.02.2022 17:18

В Челябинской области расширили меры поддержки детей погибших участников войны

24.02.2022 17:05

В Челябинске сотрудники полиции массово проверили маршрутчиков

24.02.2022 16:54

Челябинцев приглашают к рассмотрению инициативного проекта по благоустройству территории зоопарка

24.02.2022 16:43

«Аня – это история про меня».

24.02.2022 16:33

В Челябинской области расширили круг льготников на установку внутридомового газового оборудования

24.02.2022 16:32

Мужчину, расстрелявшего работников РЖД в Карталах, отправили в СИЗО

24.02.2022 16:12

В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг

24.02.2022 15:35

В Магнитогорске подростки разыграли Кубок депутатов

24.02.2022 15:29

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

24.02.2022 14:48

Нырнул, не задумываясь: кыштымский рыбак спас провалившегося под лед мужчину

24.02.2022 14:43

Перекрытый Украиной Северо-Крымский канал готовят к запуску

24.02.2022 14:26

В Челябинской области ввели новое пособие для семей с детьми, страдающими целиакией

24.02.2022 13:57

Жительница Кусы пропила пенсию, а в краже денег обвинила собственного сына

24.02.2022 13:49

Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда

24.02.2022 13:39

«Победа» компенсирует расходы всем пассажирам отменённых рейсов на юг России

24.02.2022 13:21

Водители Челябинска продолжают занимать места для инвалидов

24.02.2022 13:21

Кубок СМИ имени Ольги Давиденко – больше, чем соревнования!

24.02.2022 13:18

В Челябинской области в два раза сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ

24.02.2022 13:13

Владимир Зеленский призвал создать «антипутинскую коалицию»

24.02.2022 12:44

 В Челябинской области расширили перечень наград для присвоения звания ветеран труда

24.02.2022 12:36

Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают

24.02.2022 12:18

ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов

24.02.2022 12:12

Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы

24.02.2022 11:54

Минобороны России сообщило об уничтожении авиационных баз Украины

24.02.2022 11:48

Около сорока процентов челябинцев ведет трезвый образ жизни

24.02.2022 11:40

В память о полковнике Гусакове южноуральские ветераны ФСБ взяли в руки кий

24.02.2022 11:28

За сутки заболело ковидом 3118 южноуральцев, умерло 24

24.02.2022 11:26

Из-за осложнения военной обстановки отменены ближайшие авиарейсы из Челябинска на юг России

24.02.2022 11:19

Украина переходит на военное положение

24.02.2022 10:57

В Челябинске бойцовский пес пьяной хозяйки напугал горожан, на женщину написали заявление

24.02.2022 10:54

Минобороны РФ: Россия не наносит удары по городам Украины

24.02.2022 10:52

Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Сатке, перевезен в Челябинск

24.02.2022 10:25

В 2021 году ММК инвестировал в экологию свыше 17 миллиардов рублей

24.02.2022 10:01

Байден пообещал решительно ответить на ввод российских войск на Донбасс

24.02.2022 09:24

Прокурор Еткульского района выехал на место гибели 11-летней девочки

24.02.2022 08:27

Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе

24.02.2022 08:17

Владимир Зеленский обратился к россиянам: «Услышьте нас — народ Украины хочет мира»

23.02.2022 21:05

Ситуация вокруг Донбасса. Главное за сутки

23.02.2022 20:35

В Челябинской области в бассейне термального комплекса утонула 11-летняя девочка

23.02.2022 18:40

На Украине вводят режим ЧП

23.02.2022 18:38

Праздничный клип в честь Дня защитника Отечества от ГУ МВД России по Челябинской области

23.02.2022 17:35

В четверг в Челябинской области оттепель и местами снег

23.02.2022 17:24

Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля

23.02.2022 17:16

Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию

23.02.2022 16:38

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке