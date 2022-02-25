Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 февраля.

26 февраля, суббота

В Челябинске будет дан старт комплексной Спартакиады среди работников производственных предприятий и организаций Челябинской области 2022 года. Первый вид, соревнования по лыжным гонкам, пройдет на территории спортивно-тренировочного центра МБУ «СШОР №5 по лыжным видам спорта» (Челябинск, поселок Тарасовка, Карпов пруд, ул. Абрикосовая, 26Б).

С 11 до 14 часов Центр занятости населения города Челябинска организует специализированную ярмарку вакансий. В связи с существенным обновлением и увеличением подвижного состава ООО «Челябинский городской электрический транспорт» объявляет срочный набор кондукторов, водителей трамваев и троллейбусов для работы на общественных городских перевозках в Челябинске (ул. 1-й Пятилетки, д. 30, трамвайное депо №1).

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится теневой спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 12 часов состоится региональный отборочный этап международных соревнований FIRST LEGO League 2022. Связующая тема этого сезона этого года - «Грузовые перевозки» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 12 часов Челябинский центр искусств приглашает на моноспектакль Андрея Ваганова «Фауст/Нулин» по композициям А. С. Пушкина. Драматургическая основа спектакля – «Сцена из Фауста» («Мне скучно, бес…») и короткая шуточная поэма «Граф Нулин», написанные в Михайловском в 1825 году (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 13 часов состоится соучаствующее проектирование велостратегии Челябинска (совместная работа горожан над проектом). Разработчики покажут первый вариант карты городских веломаршрутов и мест хранения велосипедов (пр. Ленина, 41А).

Программа:

С 13 часов до 14 часов 15 минут - презентация первого варианта велостратегии. Обсуждение: как будет развиваться велодвижение в Челябинске. Лекция «Велосипед - средство передвижения» от Юлии Красноперовой, руководителя проекта велостратегии (бюро OTS lab). Вход свободный для всех с QR-кодом.

С 14 часов 30 минут до 16 часов - Воркшоп: определяем основные веломаршруты Челябинска. Практическая часть мероприятия, на которую нужна регистрация. Участники смогут дать рекомендации по улучшению карты веломаршрутов, которые будут включены разработчиками в финальную версию карты.

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится интерактивный песочный спектакль «Как медвежонок небы менял» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 13 часов 10 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Русские грузины. Фильм второй». Вторая часть проекта Леонида Парфенова (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 14 часов состоится открытие XII спартакиады Союза строительных компаний Челябинской области 2022. Представители строительных компаний будут состязаться в 16 видах (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2/а, лыжная база).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств состоится лекция «Беспредметная живопись уральских художников». Сотрудник музея Полина Кузнецова расскажет об абстрактных тенденциях в работах местных мастеров. Слушатели развеют возможные заблуждения об изолированности регионального искусства, ведь оно было в контексте общемировой культуры. Из лекции вы узнаете о творчестве таких челябинских художников, как Николай Аникин, Павел Ходаев, Борис Чернышев и других (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов 30 минут состоится открытый урок инклюзивных танцевальных команд Клуба «Наше место». В программе «Танцевальный джем» участники покажут, как им удается стирать все границы между физическими возможностями разных людей. Вход по QR-коду о вакцинации, QR-коду о перенесённом заболевании, по справке медицинского отвода от вакцинации (Челябинск, проспект Ленина, 62А, центр Dance House).

В 15 часов в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Камон Камон». Хоакин Феникс приглашает в удивительное и захватывающее путешествие в мир детей, их грез, надежд и чаяний. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 16 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится моноспектакль «Маяковский. Как живой с живыми говоря» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 18 часов на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» в Челябинском музее изобразительных искусств состоится премьера «Желтый звук» - все желающие смогут услышать фантасмагорическое музыкально-художественное произведение Василия Кандинского. Музей станет единственной в истории современной России площадкой, где Трио ХГБ (Хомяков-Гутовский-Белов) исполнит это редкое произведение (Челябинск, площадь Революции, 1).

В 18 часов «Клоповнике» состоится выставка «Беспечатники». Будут представлены авторские издания: андеграундные журналы, яркие сумасшедшие зины, фотоистории, комиксы, детские книжки, самопально изданные стихи и проза, истории о путешествиях. Книги можно будет не только посмотреть или приобрести, но и сделать самим.

В 18 часов 40 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Ночь на Земле». Один из характерных фильмов Джима Джармуша, в прошлом году отметивший 30-летний юбилей. Пять историй, которые происходят одновременно в разных частях света и посвящены таксистам и их пассажирам. Оригинальная звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

27 февраля, воскресенье

В 7 часов 50 минут состоится выезд на соревнования по ездовому спорту «Созвездие гончих псов» в пос. Слюдорудник Кыштымского городского округа. А программе забеги лыжников с собаками, нарты на 2, 4 и 6 собак, а также детский забег (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Серебряное копытце» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

С 12 часов до 14 часов 30 минут состоится «ЭкоМасленица» в физкультурно-спортивном клубе «Горка» (Копейск, проспект Победы, 49А). Для СМИ будет организован трансфер – в 11 часов 20 минут (от пл. Революции, 2).

Программа:

– конкурс на лучшее экочучело зимы;

– ежегодная ярмарка экомастеровых «Солнцеворот» (мастер-классы по росписи деревянных ложек, созданию «птицы счастья» и др.);

– эковикторина от ведущих детской телепередачи «ЭкоАзбука» с вручением призов и подарков;

– выступления творческих коллективов;

– традиционные русские забавы – перетягивание каната, метание валенка, масленичные заигрыши с озорными скоморохами, карусель забав «ЗакрутиХа», частушки под гармошку, танцы и многое другое;

– вкусные угощения и конкурс «Блинное солнышко»;

– работа аттракционов.

- сжигание чучела зимы, а все экочучела отправятся на переработку.

В 12 часов 10 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Русские грузины. Фильм второй». Вторая часть проекта Леонида Парфенова (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Каменный цветок» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 14 часов в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» в Челябинском музее изобразительных искусств состоится мастер-класс «Рисунок эбру» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов в кинотеатре им. А. С. Пушкина - «Камон Камон». Хоакин Феникс приглашает в удивительное и захватывающее путешествие в мир детей, их грез, надежд и чаяний. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 15 часов состоится собрание жителей города Челябинска по рассмотрению инициативного проекта «Благоустройство части территории МБУК «Зоопарк» (устройство внутреннего проезда, парковки для автотранспорта, наружного освещения) на территории МБУК «Зоопарк» со стороны ТРК «Родник» до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» и участию в Программе инициативного бюджетирования (собрание пройдет на территории МБУК «Зоопарк», вход на экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы», парк динозавров «Затерянный мир», въезд со стороны ТРК «Родник»).

В 15 часов в Киномаксе-Урал покажут волшебную комедию в постановке театра «Глобус» - «Сон в летнюю ночь». Три измерения и три сюжета причудливо переплетаются в одной из самых знаменитых комедий, которая очаровывает зрителей всего мира уже более 400 лет.

В 16 часов в Молодёжном театре состоится Лаборатория зрителей, посвящённая предстоящей премьере «Каменное сердце» (12+) по сказке Вильгельма Гауфа. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи.

В 17 часов 40 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина - оскароносный шедевр Фрэнсиса Форда Кополлы «Крестный отец», 50-летие фильма. Оригинальная (английский язык) звуковая дорожка с русскими субтитрами (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поминают усопших за всю историю человечества.

26 февраля - Всемирный день неторопливости (или День медлительности).

26 февраля в народном календаре - Мартинианов день. Мартиниан считается укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

26 февраля 1878 года с легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот термин «микроб».

26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод.

27 февраля - Международный день полярного медведя.

27 февраля - Всемирный день неправительственных организаций.

27 февраля - День Сил специальных операций в России.

27 февраля в православном календаре - День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

27 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном суде. Неделя мясопустная – это воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а на богослужении говорят про Страшный суд.

27 февраля в народном календаре – Кирилл Весноуказчик.