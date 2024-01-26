Анонсы событий и мероприятий на выходные, 27 и 28 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 27 и 28 января.
27 января
В 9 часов стартует пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10).
С 9 до 12 часов каждый желающий может стать донором и спасти чью-то жизнь на «Белом Рынке» (ул. Тернопольская, 6).
В 10 часов в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» Челябинска состоится форум, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ул. Труда, 183).
В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).
С 12 до 15 часов состоится ежегодный флешмоб «Снеговики-добряки». Участники создадут множество уникальных снеговиков. Семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера примут участие в масштабном флешмобе.
Продолжаются новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:
Новогодняя почта Деда Мороза
13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток;
13:00 – 16:00 – творческий мастер-класс от Челябинской централизованной клубной системы.
Дом Деда Мороза
12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками.
В 14 часов стартует открытый показ видеоработ художников из Самары, Уфы и Челябинска под названием «Буш Ара» (Кинокультурный центр «Победа», Комсомольский проспект 34, малый зал).
В 16 часов состоится экологический своп с лекциями и мастер-классами (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61):
16:15 - 18:30 лекции «Экологические проекты компании «Сибирское здоровье» и «Как устроен раздельный сбор вторсырья в европейских странах»;
16:30 - мастер-класс по оригами «Твори - не сори».
В 16 часов Центр межкультурных коммуникаций приглашает всех желающих приглашают обсудить книгу — комикс «Майор Гром», арка «Игра» (ул. Цвиллинга, 61).
В 17 часов в старинном особняке покажут документальный спектакль по мемуарам польского врача Владислава Загорского «Мои воспоминания» (Дом Покровского, ул. Труда, 98).
В 18 часов всех желающих приглашают на бесплатный просмотр культового фильма «Форрест Гамп» (ул. Красноармейская, 57).
28 января
В 11 часов ЮУрГГПУ ждёт будущих студентов в главном корпусе вуза на День открытых дверей. Школьников и их родителей встретят деканы факультетов и директора подразделений (пр. Ленина, 69)..
Новогодние встречи на площади Революции в Челябинске в ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:
13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток
13:00 – 16:00 – мастер-класс от Детской художественной школы искусств
Дом Деда Мороза
12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.
Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.
ДЛЯ СПРАВКИ
27 января - День жизнелюба.
27 января - День освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января - Международный день портвейна.
27 января - День танца со своей тенью.
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
27 января - Всемирный день молокоотсоса.
27 января - День печати МВД РФ.
27 января 1924 года в Москве открылся Мавзолей Ленина.
27 января 1948 года начались продажи первых магнитофонов.
27 января 2010 года впервые представлен интернет-планшет iPad.
28 января - Всемирный день безработных.
28 января - День колдунов.
28 января - День снежных горок.
28 января - День пробуждения внутреннего ребёнка.
28 января - День рождения дизельного двигателя.
28 января - Международный день без интернета.
28 января - Международный день конструктора «Лего».
28 января - Международный день защиты персональных данных.
28 января - День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.
28 января - День поп-арта.
28 января - Всемирный день помощи больным проказой.
28 января - Международный день сокращения выбросов CO2.
28 января - День благодарности разработчикам плагинов.
28 января - Глобальный день взаимодействия с сообществом.
28 января - День солений.
28 января 1820 года состоялось достоверное и окончательное открытие Антарктиды.