Анонсы событий и мероприятий на выходные, 27 и 28 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 27 и 28 января.

27 января

В 9 часов стартует пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10).

С 9 до 12 часов каждый желающий может стать донором и спасти чью-то жизнь на «Белом Рынке» (ул. Тернопольская, 6).

В 10 часов в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» Челябинска состоится форум, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (ул. Труда, 183).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

С 12 до 15 часов состоится ежегодный флешмоб «Снеговики-добряки». Участники создадут множество уникальных снеговиков. Семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера примут участие в масштабном флешмобе.

Продолжаются новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:

Новогодняя почта Деда Мороза

13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток;

13:00 – 16:00 – творческий мастер-класс от Челябинской централизованной клубной системы.

Дом Деда Мороза

12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками.

В 14 часов стартует открытый показ видеоработ художников из Самары, Уфы и Челябинска под названием «Буш Ара» (Кинокультурный центр «Победа», Комсомольский проспект 34, малый зал).

В 16 часов состоится экологический своп с лекциями и мастер-классами (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61):

16:15 - 18:30 лекции «Экологические проекты компании «Сибирское здоровье» и «Как устроен раздельный сбор вторсырья в европейских странах»;

16:30 - мастер-класс по оригами «Твори - не сори».

В 16 часов Центр межкультурных коммуникаций приглашает всех желающих приглашают обсудить книгу — комикс «Майор Гром», арка «Игра» (ул. Цвиллинга, 61).

В 17 часов в старинном особняке покажут документальный спектакль по мемуарам польского врача Владислава Загорского «Мои воспоминания» (Дом Покровского, ул. Труда, 98).

В 18 часов всех желающих приглашают на бесплатный просмотр культового фильма «Форрест Гамп» (ул. Красноармейская, 57).

28 января

В 11 часов ЮУрГГПУ ждёт будущих студентов в главном корпусе вуза на День открытых дверей. Школьников и их родителей встретят деканы факультетов и директора подразделений (пр. Ленина, 69)..

Новогодние встречи на площади Революции в Челябинске в ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:

13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток

13:00 – 16:00 – мастер-класс от Детской художественной школы искусств

Дом Деда Мороза

12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 января - День жизнелюба.

27 января - День освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января - Международный день портвейна.

27 января - День танца со своей тенью.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января - Всемирный день молокоотсоса.

27 января - День печати МВД РФ.

27 января 1924 года в Москве открылся Мавзолей Ленина.

27 января 1948 года начались продажи первых магнитофонов.

27 января 2010 года впервые представлен интернет-планшет iPad.

28 января - Всемирный день безработных.

28 января - День колдунов.

28 января - День снежных горок.

28 января - День пробуждения внутреннего ребёнка.

28 января - День рождения дизельного двигателя.

28 января - Международный день без интернета.

28 января - Международный день конструктора «Лего».

28 января - Международный день защиты персональных данных.

28 января - День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.

28 января - День поп-арта.

28 января - Всемирный день помощи больным проказой.

28 января - Международный день сокращения выбросов CO2.

28 января - День благодарности разработчикам плагинов.

28 января - Глобальный день взаимодействия с сообществом.

28 января - День солений.

28 января 1820 года состоялось достоверное и окончательное открытие Антарктиды.